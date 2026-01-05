「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥)、以下：日本百貨店）は、初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン(通称：チロルミク)の発売を記念した「チロルミクフェア」を日本百貨店店頭で2026年1月26日(月)より開始いたします。





「チロルミクフェア」KV





今回のコラボを記念して、各企業が「チロルミク」との様々なコラボ商品をお届け。日本百貨店では「チロルミク」をイメージしたチョコミント味のお菓子や限定デザインのグッズ販売、一部店舗でのパネル展示などを予定しております。この機会に、「チロルミク」のとびっきりキュートな世界感をお楽しみください。





＜「チロルミクフェア」開催概要＞

開催期間： 2026年1月26日(月)～3月9日(月)

開催店舗： 日本百貨店しょくひんかん、日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/t/t1273/









■夢ノ内氏描き下ろしのキュートな「チロルミク」イラスト

今回のコラボを記念して、人気イラストレーターの夢ノ内氏がチロルチョコのミルク味をテーマに甘くとろけるような世界観でキュートな「チロルミク」のイラストを描き下ろしました。この特別な描き下ろしイラストが、フェアを彩るキービジュアルとして登場します。





「チロルミク」描き下ろしイラスト





■「チロルミクフェア」販売商品のご紹介





チョコミントマシュマロ(ミニカードケース付)





チョコミントマシュマロ(ミニカードケース付) 1,296円

ふわふわ、もっちりとしたチョコミント風味のマシュマロに、甘さひかえめのチョコレートを包みました。ミントの爽快感が際立ち、チロルミクがテーマとする甘くとろける世界観を口の中で楽しめます。さらに、夢ノ内氏のキュートなイラストを使用した限定デザインのミニカードケースが付属しています。





ミクミクミルクスノーボール(ランダム缶バッジ付)





ミクミクミルクスノーボール(ランダム缶バッジ付) 1,296円

「チロルミク」の甘くキュートな世界観を表現したミルク風味のスノーボールです。生地には香ばしいアーモンドがたっぷりと練り込まれており、口の中でほろりと崩れる、さくほろ食感がやみつきになります。特典には、描き下ろしイラストのランダム缶バッジ(全3種)が付属。お菓子もグッズも可愛さ満載のファン必携アイテムです。









■「チロルミクフェア」販売商品一覧





「チロルミクフェア」販売商品一覧





※商品は全て税込価格となります。









■店舗限定！コラボフードパッケージがカプセルトイになって登場！





店舗限定カプセルトイ





「チロルミクフェア」で販売される、キュートなコラボフード全4種のパッケージデザインが店舗限定カプセルトイで登場します。「パッケージを捨てるのがもったいない！」というファン心理に応え、食べ終わった後も今回のコラボデザインを手元に残しておけるのが最大の魅力です。冷蔵庫やデスク周りを「チロルミク」で彩れる、コレクション性抜群のアイテムをぜひ店頭でお楽しみください。









コピーライト ： Art by 夢ノ内 (C)CFM (C)チロルチョコ









■「チロルミク」プロジェクトとは

チロルチョコと初音ミクの夢のコラボ開催！今回は人気イラストレーター夢ノ内氏が、ミルク味をテーマにした初音ミクのイラストを描き下ろしています。今回のコラボを記念して、各企業が「チロルミク」の様々なコラボ商品をお届けします。1月26日(月)からは、チロルチョコ株式会社が限定フレーバーの「チロルチョコ＜みっくみくみるくミント＞」を発売スタート！ 同日からは、株式会社日本百貨店が日本百貨店3店舗(大宮・秋葉原・横浜)で食品や雑貨など全8アイテムを展開するチロルミクフェアを開催します。かわいさ満載のラインナップをお楽しみに。

公式サイト： https://www.tirol-choco.com/









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

URL ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ】 https://www.nippon-dept.jp









※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。