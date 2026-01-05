(株)ケテル、渋谷にCAFE & BAR「anemone403」をオープン

広告代理店のノウハウを生かし、“売れるコラボカフェ”として企業向け提供も開始

株式会社ケテル（本社：東京都渋谷区、共同代表：丸本貴司・岩渕俊明、以下ケテル）は、2026年1月、渋谷・宇田川町に自社拠点となるCAFE & BAR「anemone403（アネモネ403）」をオープンいたします。広告代理店として培ってきたプロモーション設計力とオペレーションノウハウを生かし、本店舗を自社運営のBARであると同時に、クライアント企業向けの「コラボカフェ型プロモーション拠点」として展開していきます。これからの広告は“見せる”だけでなく、“過ごしてもらう体験そのもの”になるべきだとケテルは考え、今まで培ってきたリアル×プロモーションのノウハウを凝縮し、クライアントと共にanemone403から次々と生み出していきます。

「anemone403」について

昼はカフェ、夜はBARとして営業し、渋谷の中心にありながら“チル”な時間を過ごせる空間として設計。カウンターは全席電源を完備し、集中したい人のための作業スペースに。都会の真ん中にある“小さなオアシス”をコンセプトにしています。

所在地：東京都渋谷区宇田川町11-2 渋谷ベースビル4F営業時間CAFE & BAR 12:00～05:00（22:00以降は会員制）

広告代理店としてのノウハウを生かした事業展開

ケテルはこれまで、プロモーション戦略の立案から、企画設計、各種販促ツール制作、デザイン制作、店舗装飾、オペレーションマネジメントまでをワンストップで提供してきました。今回オープンする「anemone403」は、そうしたケテルの強みを自社店舗という“実験場”で具現化する拠点です。クライアント企業の商品・サービス・IPをテーマに・世界観に合わせた店舗内外装のジャック演出・オリジナルコラボメニューの開発・提供・コースター、POP、ユニフォームなど店内ツールへの自然な組み込み・ノベルティ配布、タッチ＆トライ、SNS連動施策といった体験設計を通じて、「来店＝消費者体験」となるコラボカフェ施策を、企業様向けに提供していきます。

キッチンカーで培った飲食×広告のノウハウ

ケテルでは、自社保有のキッチンカーを複数台保有しており、最大稼働数では10台以上のキッチンカーを同時稼働することができます。（レンタル含む）社内には、管理栄養士、栄養士も所属しており・保健所の各種申請・レシピの開発・オペレーションを意識した食材、材料、包材の選定などキッチンカーを組み合わせたプロモーションを多数手がけています。今回、初の自社店舗を保有することで、キッチンカーだけではできなかった新たなる広告プロモーションの可能性を企業様に提供できると考えております。

第一弾コラボは 株式会社 明治様『のむチョコ研究部』

のむチョコ研究部とは

『5300年前から人々に親しまれてきたチョコレートを“飲む”という文化を、もっと日本に広めるために。』をコンセプトに様々なイベント、キッチンカーを通じてチョコレートを「のむ」という新たな愉しみ方を研究し情報を発信していくプロジェクトです。

anemone403では株式会社 明治の商品である『 ザ・カカオ プロフェッショナルズ FLORAL BOUQUET』を使用したチョコレートドリンクを提供します。

株式会社ケテルについて

ケテルは「夢中を仕事に！」をビジョンに掲げ、芸能マネジメントと広告代理店機能を掛け合わせた"エンタメ×プロモーション"の企画会社です。アイドル・俳優・クリエイターのマネジメント事業に加え、企業のブランディングやSNSプロモーション、映像制作までを一気通貫で支援しています。

