広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、正月三が日（2026年1月1日・2日・3日）のゴールデンタイム（午後７時～10時）で個人全体 平均8.7％、プライムタイム（午後７時～11時）で個人全体 平均7.6％と、いずれも１位を獲得いたしました。正月三が日の個人全体視聴率は６年連続で２冠となりました。なお、2025年度視聴率は全日（午前６時～深夜０時）、プライムタイム（午後７時～11時）、ノンプライムタイム（午前６時～午後７時、午後11時～深夜０時）において、１位継続中です。※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

2025年度視聴率１位継続中（全日、プライム、ノンプライム）

◆全日（午前６時～深夜０時） 平均3.6％ １位◆プライムタイム（午後７時～11時） 平均5.7％ １位 ◆ノンプライムタイム（午前６時～午後７時、午後11時～深夜０時） 平均3.0％ １位※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

広島ホームテレビ制作 正月三が日の特別番組

また、三が日の自社制作番組もご好評をいただいております。■１月２日㈮：午後11時30分～ ｜ 新春 勝ちグセカープ2026「世代対抗３番勝負＆すごろく旅 ～SHAKARIKIはしゃいじゃうぞＳＰ～」 個人全体2.9％（同時間帯３位）■１月３日㈯：午後３時30分～ ｜ 勝ちグセ カープ新春ＳＰ「新井革命 ４年目の逆襲」個人全体4.3％（同時間帯２位） Ｕ49（49歳以下）3.7％（同時間帯１位）■１月３日㈯ 午後４時30分～ ｜ ピタニュー新春ＳＰ「野球やろうぜ！～アベレンと少年たちの夢～」個人全体3.9％（同時間帯２位）※ビデオリサーチ調べ（広島地区）これからも、地域にとって必要な情報や、視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。本年も広島ホームテレビをよろしくお願い致します。