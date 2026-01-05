ロングテールジャパン株式会社(所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：岡村 幸次)が運営する「洗濯機無料回収処分隊」は、2026年1月5日から2026年3月31日までの期間、「春の各種洗濯機回収キャンペーン」を実施いたします。





当社では、洗濯機の無料回収サービス(※国内主要メーカー品で、製造年数が当年を含め5年以内の正常動作品)をはじめ、無料回収できない洗濯機の出張有償回収サービスなど、幅広いリユース・リサイクル支援サービスを提供しています。









■［洗濯機無料回収処分隊］サービス詳細情報

店舗名：洗濯機無料回収処分隊

所在地：〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2642-1 1F-C

総合受付(コールセンター)： 0120-996-530

サービス店舗直通携帯電話： 090-7983-2107

サービスURL ： https://sentakuki-muryoukaisyu-syobun-tai.com/

店舗マップ情報： https://maps.app.goo.gl/tCRAxAY3gJAvZZBy6









■キャンペーン内容(2026年1月5日～3月31日)

1.無料回収対象メーカーを拡大

通常は国内主要メーカー品のみを対象としていますが、キャンペーン期間中は以下の洗濯機も無料回収いたします。

* 家電量販店プライベートブランド品

* 国内準メーカー品や海外主要メーカー品

※当年を含め製造3年以内の正常動作品に限る





2.無料回収対象外洗濯機の出張回収費を500円OFF

当社巡回回収ルートで対応可能な場合、無料対象外の洗濯機も出張有償回収費を500円割引いたします。





3.指定日持込予約で、有償対象洗濯機を一律2,000円で回収

キャンペーン期間中、当社指定日に持ち込み予約をいただければ、大きさに関わらず一律2,000円で洗濯機を回収いたします。





4.グループ無料回収サービスとのコラボ割(各500円OFF)

以下の無料回収処分隊において、有償サービス・作業手数料がそれぞれ500円OFFとなります。





・液晶テレビ無料回収処分隊

・洗濯機無料回収処分隊

・冷蔵庫無料回収処分隊

・エアコン無料回収処分隊





※各サービスごとの料金については、各サービスサイトをご覧いただくか、当社総合相談窓口へ直接お電話にてお問い合わせください。









■本キャンペーン対象エリア

当社店舗のある神奈川県相模原市、横浜市、川崎市などの県内全域及び東京都町田市、八王子市、国立市、立川市など東京都内全域での対応となります。









■［洗濯機無料回収処分隊］設立経緯

当社は2010年より片付け関連事業を開始し、2011年6月より各種商品の無料回収事業を展開してまいりました。

遺品整理やゴミ屋敷の片付け現場では「無償でもいいので引き取ってほしい」という声が多くあり、そのニーズに応える形で本サービスを立ち上げました。





今後も、より多くの方に便利にご利用いただけるサービスづくりに努めてまいります。









■当サービスご利用にあたって

* 詳細は公式HPに記載しております。

* 不明点があればスタッフが丁寧にお電話でご説明いたします。

* 出張回収を前提としているため、店舗にスタッフが常駐していない場合があります。









■ご来場希望のお客様へ

店舗への持ち込みには事前予約が必須です。

お電話・メールにてご連絡ください。









■キャンペーン受付連絡先

ロングテールジャパン総合受付窓口：0120-996-530









【会社概要】

商号 ： ロングテールジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役 岡村 幸次

所在地 ： 〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-2

URL ： https://longtail-japan.com

フリーダイヤル： 0120-996-530

事業内容 ：・遺品整理・ゴミ屋敷片付けサービス

・バイクの無料回収、買取、販売

・家庭リサイクル商品の引取・買取・販売

・パソコン等データ保存媒体の破壊請負業務

・ECによる中古商品販売・工具レンタル事業