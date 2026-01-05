液晶テレビ無料回収処分隊が「春の各種液晶テレビ回収キャンペーン」を実施

ー2026年1月5日～3月31日までー





ロングテールジャパン株式会社(所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：岡村 幸次)が運営する「液晶テレビ無料回収処分隊」は、2026年1月5日から2026年3月31日までの期間、「春の各種液晶テレビ回収キャンペーン」を実施いたします。





当社では、液晶テレビの無料回収サービス(※国内主要メーカー品で、製造年数が当年を含め5年以内の正常動作品)をはじめ、無料回収できない製品の出張有償回収サービスなど、幅広いリユース・リサイクル支援サービスを提供しています。









■［液晶テレビ無料回収処分隊］サービス詳細情報

店舗名：液晶テレビ無料回収処分隊

所在地：〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-12 1F-B

総合受付(コールセンター)： 0120-996-530

サービス店舗直通携帯電話： 080-8554-6578

サービスURL： https://tv-muryoukaisyu-syobun-tai.com/

マップURL ： https://maps.app.goo.gl/29ZBf7xro8cwL9SPA









■キャンペーン内容(2026年1月5日～3月31日)

1.無料回収対象メーカーを拡大

通常は国内主要メーカー品のみを対象としていますが、キャンペーン期間中は以下のテレビも無料回収します。





・家電量販店プライベートブランド品

・海外メーカー品

※当年を含め製造3年以内の正常動作品に限る





2.無料対象外テレビの出張回収費を500円OFF

当社巡回回収ルートで対応可能な場合、

無料対象外品も出張有償回収費を500円割引いたします。





3.指定日持込予約で、有償対象テレビを一律2,000円で回収

キャンペーン期間中、当社指定日に持ち込み予約をいただければ、

大きさに関わらず一律2,000円で回収いたします。





4.グループ無料回収サービスとのコラボ割(各500円OFF)

以下の無料回収処分隊において、

有償サービス・作業手数料がそれぞれ500円OFFとなります。





・液晶テレビ無料回収処分隊

・洗濯機無料回収処分隊

・冷蔵庫無料回収処分隊

・エアコン無料回収処分隊

※各サービスごとの料金については、各サービスサイトをご覧いただくか、当社総合相談窓口へお電話にてお問い合わせください。









■本キャンペーン対象エリア

当社営業対応エリア

当社店舗のある神奈川県相模原市、横浜市、川崎市などの県内全域及び東京都町田市、八王子市、国立市、立川市など東京都内全域での対応となります。









■［液晶テレビ無料回収処分隊］設立経緯

当社は2010年より片付け関連事業を開始し、2011年6月より各種商品の無料回収事業を展開してまいりました。

遺品整理やゴミ屋敷の片付け現場では「無償でもいいので引き取ってほしい」という声が多くあり、そのニーズに応える形で本サービスを立ち上げました。

今後も、より多くの方に便利にご利用いただけるサービスづくりに努めてまいります。









■当サービスご利用にあたって

詳細は公式HPに記載しております。

不明点があればスタッフが丁寧にお電話でご説明いたします。

出張回収を前提としているため、店舗にスタッフが常駐していない場合があります。









■ご来場希望のお客様へ

店舗への持ち込みには 事前予約が必須 です。

お電話・メールにてご連絡ください。









■キャンペーン受付窓口

ロングテールジャパン総合受付窓口：0120-996-530









【会社概要】

商号 ： ロングテールジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役 岡村 幸次

所在地 ： 〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-2

URL ： https://longtail-japan.com

フリーダイヤル： 0120-996-530

事業内容 ： ・遺品整理・ゴミ屋敷片付けサービス

・バイクの無料回収、買取、販売

・家庭リサイクル商品の引取・買取・販売

・パソコン等データ保存媒体の破壊請負業務

・ECによる中古商品販売・工具レンタル事業