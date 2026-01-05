液晶テレビ無料回収処分隊が「春の各種液晶テレビ回収キャンペーン」を実施
ー2026年1月5日～3月31日までー
ロングテールジャパン株式会社(所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：岡村 幸次)が運営する「液晶テレビ無料回収処分隊」は、2026年1月5日から2026年3月31日までの期間、「春の各種液晶テレビ回収キャンペーン」を実施いたします。
当社では、液晶テレビの無料回収サービス(※国内主要メーカー品で、製造年数が当年を含め5年以内の正常動作品)をはじめ、無料回収できない製品の出張有償回収サービスなど、幅広いリユース・リサイクル支援サービスを提供しています。
■［液晶テレビ無料回収処分隊］サービス詳細情報
店舗名：液晶テレビ無料回収処分隊
所在地：〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-12 1F-B
総合受付(コールセンター)： 0120-996-530
サービス店舗直通携帯電話： 080-8554-6578
サービスURL： https://tv-muryoukaisyu-syobun-tai.com/
マップURL ： https://maps.app.goo.gl/29ZBf7xro8cwL9SPA
■キャンペーン内容(2026年1月5日～3月31日)
1.無料回収対象メーカーを拡大
通常は国内主要メーカー品のみを対象としていますが、キャンペーン期間中は以下のテレビも無料回収します。
・家電量販店プライベートブランド品
・海外メーカー品
※当年を含め製造3年以内の正常動作品に限る
2.無料対象外テレビの出張回収費を500円OFF
当社巡回回収ルートで対応可能な場合、
無料対象外品も出張有償回収費を500円割引いたします。
3.指定日持込予約で、有償対象テレビを一律2,000円で回収
キャンペーン期間中、当社指定日に持ち込み予約をいただければ、
大きさに関わらず一律2,000円で回収いたします。
4.グループ無料回収サービスとのコラボ割(各500円OFF)
以下の無料回収処分隊において、
有償サービス・作業手数料がそれぞれ500円OFFとなります。
・液晶テレビ無料回収処分隊
・洗濯機無料回収処分隊
・冷蔵庫無料回収処分隊
・エアコン無料回収処分隊
※各サービスごとの料金については、各サービスサイトをご覧いただくか、当社総合相談窓口へお電話にてお問い合わせください。
■本キャンペーン対象エリア
当社営業対応エリア
当社店舗のある神奈川県相模原市、横浜市、川崎市などの県内全域及び東京都町田市、八王子市、国立市、立川市など東京都内全域での対応となります。
■［液晶テレビ無料回収処分隊］設立経緯
当社は2010年より片付け関連事業を開始し、2011年6月より各種商品の無料回収事業を展開してまいりました。
遺品整理やゴミ屋敷の片付け現場では「無償でもいいので引き取ってほしい」という声が多くあり、そのニーズに応える形で本サービスを立ち上げました。
今後も、より多くの方に便利にご利用いただけるサービスづくりに努めてまいります。
■当サービスご利用にあたって
詳細は公式HPに記載しております。
不明点があればスタッフが丁寧にお電話でご説明いたします。
出張回収を前提としているため、店舗にスタッフが常駐していない場合があります。
■ご来場希望のお客様へ
店舗への持ち込みには 事前予約が必須 です。
お電話・メールにてご連絡ください。
■キャンペーン受付窓口
ロングテールジャパン総合受付窓口：0120-996-530
【会社概要】
商号 ： ロングテールジャパン株式会社
代表者 ： 代表取締役 岡村 幸次
所在地 ： 〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-2
URL ： https://longtail-japan.com
フリーダイヤル： 0120-996-530
事業内容 ： ・遺品整理・ゴミ屋敷片付けサービス
・バイクの無料回収、買取、販売
・家庭リサイクル商品の引取・買取・販売
・パソコン等データ保存媒体の破壊請負業務
・ECによる中古商品販売・工具レンタル事業