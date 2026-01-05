株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年1月5日(月曜日)に、日本映画を中心としたエンターテインメントビジュアルマガジン『パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.126』を刊行いたしました。

J Movie Magazineは、公正な心(Justice)と独自の視点(Judgment)で、 心躍り(Joyful)グッとくる(Just)映画、舞台、ドラマ、音楽の情報をお届けします。

【表紙＋巻頭特集】独占ロンググラビア＆インタビュー佐久間大介『白蛇:浮生』《「声優・佐久間大介」の魅力に迫る／三森すずこインタビュー》【グラビア&インタビュー】中島裕翔 「連続ドラマW シリウスの反証」藤井流星×七五三掛龍也 ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」西畑大吾 ドラマ「マトリと狂犬」藤原丈一郎 連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」大西流星×原 嘉孝 ドラマ「横浜ネイバーズ」【ライブレポート】A.B.C-Z 「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」【最新映画レポート】木村拓哉 『教場 Reunion／Requiem』柄本 佑×渡辺 謙 『木挽町のあだ討ち』浜辺美波×目黒 蓮 『ほどなく、お別れです』道枝駿佑『君が最後に遺した歌』…and more!

雑誌名：パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.126出版社：リイド社ISBN 978-4-8458-6718-9判型：A4変型判発売日：2026年1月5日（月曜日）

社名 ： 株式会社リイド社所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人創業 ： 1960年4月設立 ： 1974年11月事業内容： 出版事業URL ：https://www.leed.co.jp