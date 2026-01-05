ＳＢＳグループ代表・鎌田正彦 年頭所感
ＳＢＳグループ代表 鎌田正彦による、グループ全従業員に向けた年頭所感（要約）を下記のとおりお知らせします。
■ 物流営業利益率4.5％への挑戦
ここ２年ほど業績的には厳しい状況が続きましたが、昨年度は新規顧客の獲得や料金適正化の取り組みが実を結び、3期ぶりに増収増益を達成できそうです。しかし、利益率の向上をテーマに昨年度取り組んできた「新規拠点開設時の赤字削減」「倉庫の空き坪解消」は、まだ道半ばであると言わざるを得ない状況です。
当社は、2030年度に物流部門の営業利益率を4.5％以上に引き上げることを投資家にコミットしています。2024年度のそれは2.2%にとどまり、2025年度はまだ集計中ですがやはり2％台の見通しです。これを倍増させることは簡単ではありません。会社全体で、採算を度外視して赤字前提の見積もりを出さないこと、さらに契約を結ぶ際は、コスト上昇などで赤字が発生する場合を想定して見直し可能な契約にすること、この2点を今年は徹底していきたいと考えています。
これから、ここ１～２年の間にＳＢＳグループに加わったＳＢＳ ＮＳＫロジスティクス、ブリヂストン物流のさらなる競争力強化に向けて、両社の物流倉庫投資を加速しグループ全体でより大きな利益を生み出す構造をつくり上げる、壮大なプロジェクトが始まります。物流事業営業利益率4.5％に向けた挑戦を止めることはできません。その行き着いた先で、皆さんとトップティアの物流会社に成長した喜びを分かち合いたいと思います。
■ご参考
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設 立：1987年12月
代 表 者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上 場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資 本 金：39億円
売 上 高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：23,513名（うち正社員10,712名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
