クローラ式小型ダンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（電動式、燃料式）・分析レポートを発表
2026年1月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「クローラ式小型ダンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、クローラ式小型ダンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のクローラ式小型ダンプ市場規模は2024年時点で1億7900万米ドルと評価されています。
今後は建設現場や農業分野における省力化需要の高まり、作業安全性の向上要求を背景に市場は拡大し、2031年には2億9500万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は7.5パーセントであり、小型建設機械分野の中でも比較的高い成長が見込まれる市場です。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と特長
クローラ式小型ダンプは、土砂、砂利、がれきなどの資材を運搬するために設計された小型の動力付き運搬車両です。
車輪ではなく履帯を採用しているため、ぬかるみや不整地、傾斜地などでも高い安定性と走行性能を発揮します。
一般的なダンプトラックと比べて車体が小さく、狭小空間や入り組んだ現場での作業に適しています。荷台は傾斜や回転によって積載物を排出でき、一部の機種では多用途作業に対応する付加機能も備えています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。
メーカー別、地域別、国別、方式別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の現状と将来動向を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化をもたらす要因についても多角的に検討されています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに方式別、用途別に整理されており、設備投資計画や製品戦略を検討する上で重要な基礎資料となります。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、クローラ式小型ダンプの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、参入企業は自社の市場ポジションや競争優位性を把握しやすくなります。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Morooka、Canycom、Yanmar、Kubota、Menzi Muck、IHIMER、Winbull Yamaguchi、Bergmann、YUFAN、Hinowa、Lumagなどの企業が参入しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、市場における競争構造を理解するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「クローラ式小型ダンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、クローラ式小型ダンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のクローラ式小型ダンプ市場規模は2024年時点で1億7900万米ドルと評価されています。
今後は建設現場や農業分野における省力化需要の高まり、作業安全性の向上要求を背景に市場は拡大し、2031年には2億9500万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は7.5パーセントであり、小型建設機械分野の中でも比較的高い成長が見込まれる市場です。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と特長
クローラ式小型ダンプは、土砂、砂利、がれきなどの資材を運搬するために設計された小型の動力付き運搬車両です。
車輪ではなく履帯を採用しているため、ぬかるみや不整地、傾斜地などでも高い安定性と走行性能を発揮します。
一般的なダンプトラックと比べて車体が小さく、狭小空間や入り組んだ現場での作業に適しています。荷台は傾斜や回転によって積載物を排出でき、一部の機種では多用途作業に対応する付加機能も備えています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。
メーカー別、地域別、国別、方式別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の現状と将来動向を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化をもたらす要因についても多角的に検討されています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに方式別、用途別に整理されており、設備投資計画や製品戦略を検討する上で重要な基礎資料となります。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、クローラ式小型ダンプの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、参入企業は自社の市場ポジションや競争優位性を把握しやすくなります。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Morooka、Canycom、Yanmar、Kubota、Menzi Muck、IHIMER、Winbull Yamaguchi、Bergmann、YUFAN、Hinowa、Lumagなどの企業が参入しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、市場における競争構造を理解するための重要な情報が提供されています。
________________________________________