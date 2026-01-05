【MINISFORUM新製品】「DEG2」 OCulink＆Thunderbolt 5 eGPU ドック 登場！

　2025年12月26日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、デスクトップGPUの性能をノートPC・ミニPCへ拡張できる外付けGPUドック「Minisforum DEG2」 を正式発売いたしました。

　「DEG2」商品ページ：[https://bit.ly/49diOnU]


　「DEG2」は USB4 V2 （Thunderbolt 5対応） と OCuLink（PCIe 4.0 ×4） のデュアルモード接続に対応し、用途に応じた最適な帯域・給電方式を選択できます。
　1枚のデスクトップグラフィックカードを複数デバイスで共有でき、AI生成、レンダリング、映像制作、ゲーム開発など GPUパフォーマンスを必要とする幅広いプロフェッショナルシーンにおいて、効率的なワークフローを実現します。本製品はM.2 2280 SSD スロットを備え、アセット・プロジェクトデータを本体側に集約可能です。GPU ベースをデスクに常設し、ノートPCやミニPCの携帯性を維持することで、作業環境の一体化・高速化・再現性の同時向上を実現します。　
　
　また、ATX / SFX 電源に対応し、電源容量・GPU 消費電力に応じた柔軟な構成が可能で、将来的なGPUアップグレードや電源増設にも対応します。さらに内蔵リドライバーがPCIe信号を強化し、異なるケーブル・GPU・ホスト構成でも高い安定性・互換性を維持します。


製品概要：DEG2
製品名：　Minisforum DEG2 OCulink＆Thunderbolt 5 eGPU ドック
接続方式：　USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）／OCuLink（PCIe 4.0 ×4）
ローカルストレージ：　M.2 2280 SSD スロット ×1（最大4TBまで）
ネットワーク：　2.5G LAN ×1
インターフェース：　USB 3.2（10Gbps）×1、USB 3.2（5Gbps）×1
給電：　USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）：アップストリーム給電 最大140W / ダウンストリーム給電 最大30W に対応
電源仕様：　ATX / SFX 電源に対応
サイズ：　259*175*43mm


DEG2 の主な特徴

1）USB4 V2 （Thunderbolt 5対応） × OCuLink デュアルモード対応
　物理スイッチで接続方式を切替え、最適な帯域と給電方式を選択可能です。

2）GPU 1枚で複数デバイスを強化
　1枚のデスクトップGPUで、複数デバイスの利用ニーズに対応します。

3）M.2 2280 スロット搭載
　アセット・モデル・プロジェクトファイルを本体に集約し、作業環境の再現性を確保します。

4）最大140W給電対応の USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）
　ケーブル1本でデータ伝送・映像出力・電源供給を統合します。

5）OCuLink による最大64GbpsのダイレクトPCIe帯域
　LLM、Stable Diffusion、高フレームレートゲームなど、長時間・高負荷なGPUワークロードに最適です。

6）内蔵リドライバーによる信号強化
　映像出力の途切れや接続不安定を低減し、高負荷時の安定動作を実現します。

7）ATX / SFX 電源対応
　既存電源の再利用や将来の GPU・電源アップグレードに柔軟対応します。


Minisforumについて

　Minisforumは、世界に向けた高性能コンパクトミニPCブランドです。日常、ビジネス、制作、研究用途まで多様なニーズに応える高品質な製品開発に注力し、ユーザーに革新的で快適なデスクトップ体験を提供します。

　新たに発表された「DEG2」は、デスクトップGPU性能の共有・統合・拡張をコンセプトにした革新的な外付けGPUドックであり、プロフェッショナルなアプリケーションシーンにおける 生産性向上とワークフローの再構築を継続的に支援してまいります。

「DEG2」商品ページ：[https://bit.ly/49diOnU]

配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
