【MINISFORUM新製品】「DEG2」 OCulink＆Thunderbolt 5 eGPU ドック 登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338267&id=bodyimage1】
2025年12月26日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、デスクトップGPUの性能をノートPC・ミニPCへ拡張できる外付けGPUドック「Minisforum DEG2」 を正式発売いたしました。
「DEG2」商品ページ：[https://bit.ly/49diOnU]
「DEG2」は USB4 V2 （Thunderbolt 5対応） と OCuLink（PCIe 4.0 ×4） のデュアルモード接続に対応し、用途に応じた最適な帯域・給電方式を選択できます。
1枚のデスクトップグラフィックカードを複数デバイスで共有でき、AI生成、レンダリング、映像制作、ゲーム開発など GPUパフォーマンスを必要とする幅広いプロフェッショナルシーンにおいて、効率的なワークフローを実現します。本製品はM.2 2280 SSD スロットを備え、アセット・プロジェクトデータを本体側に集約可能です。GPU ベースをデスクに常設し、ノートPCやミニPCの携帯性を維持することで、作業環境の一体化・高速化・再現性の同時向上を実現します。
また、ATX / SFX 電源に対応し、電源容量・GPU 消費電力に応じた柔軟な構成が可能で、将来的なGPUアップグレードや電源増設にも対応します。さらに内蔵リドライバーがPCIe信号を強化し、異なるケーブル・GPU・ホスト構成でも高い安定性・互換性を維持します。
製品概要：DEG2
製品名： Minisforum DEG2 OCulink＆Thunderbolt 5 eGPU ドック
接続方式： USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）／OCuLink（PCIe 4.0 ×4）
ローカルストレージ： M.2 2280 SSD スロット ×1（最大4TBまで）
ネットワーク： 2.5G LAN ×1
インターフェース： USB 3.2（10Gbps）×1、USB 3.2（5Gbps）×1
給電： USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）：アップストリーム給電 最大140W / ダウンストリーム給電 最大30W に対応
電源仕様： ATX / SFX 電源に対応
サイズ： 259*175*43mm
DEG2 の主な特徴
1）USB4 V2 （Thunderbolt 5対応） × OCuLink デュアルモード対応
物理スイッチで接続方式を切替え、最適な帯域と給電方式を選択可能です。
2）GPU 1枚で複数デバイスを強化
1枚のデスクトップGPUで、複数デバイスの利用ニーズに対応します。
3）M.2 2280 スロット搭載
アセット・モデル・プロジェクトファイルを本体に集約し、作業環境の再現性を確保します。
4）最大140W給電対応の USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）
ケーブル1本でデータ伝送・映像出力・電源供給を統合します。
5）OCuLink による最大64GbpsのダイレクトPCIe帯域
LLM、Stable Diffusion、高フレームレートゲームなど、長時間・高負荷なGPUワークロードに最適です。
6）内蔵リドライバーによる信号強化
映像出力の途切れや接続不安定を低減し、高負荷時の安定動作を実現します。
7）ATX / SFX 電源対応
既存電源の再利用や将来の GPU・電源アップグレードに柔軟対応します。
Minisforumについて
Minisforumは、世界に向けた高性能コンパクトミニPCブランドです。日常、ビジネス、制作、研究用途まで多様なニーズに応える高品質な製品開発に注力し、ユーザーに革新的で快適なデスクトップ体験を提供します。
新たに発表された「DEG2」は、デスクトップGPU性能の共有・統合・拡張をコンセプトにした革新的な外付けGPUドックであり、プロフェッショナルなアプリケーションシーンにおける 生産性向上とワークフローの再構築を継続的に支援してまいります。
「DEG2」商品ページ：[https://bit.ly/49diOnU]
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
2025年12月26日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、デスクトップGPUの性能をノートPC・ミニPCへ拡張できる外付けGPUドック「Minisforum DEG2」 を正式発売いたしました。
「DEG2」商品ページ：[https://bit.ly/49diOnU]
「DEG2」は USB4 V2 （Thunderbolt 5対応） と OCuLink（PCIe 4.0 ×4） のデュアルモード接続に対応し、用途に応じた最適な帯域・給電方式を選択できます。
1枚のデスクトップグラフィックカードを複数デバイスで共有でき、AI生成、レンダリング、映像制作、ゲーム開発など GPUパフォーマンスを必要とする幅広いプロフェッショナルシーンにおいて、効率的なワークフローを実現します。本製品はM.2 2280 SSD スロットを備え、アセット・プロジェクトデータを本体側に集約可能です。GPU ベースをデスクに常設し、ノートPCやミニPCの携帯性を維持することで、作業環境の一体化・高速化・再現性の同時向上を実現します。
また、ATX / SFX 電源に対応し、電源容量・GPU 消費電力に応じた柔軟な構成が可能で、将来的なGPUアップグレードや電源増設にも対応します。さらに内蔵リドライバーがPCIe信号を強化し、異なるケーブル・GPU・ホスト構成でも高い安定性・互換性を維持します。
製品概要：DEG2
製品名： Minisforum DEG2 OCulink＆Thunderbolt 5 eGPU ドック
接続方式： USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）／OCuLink（PCIe 4.0 ×4）
ローカルストレージ： M.2 2280 SSD スロット ×1（最大4TBまで）
ネットワーク： 2.5G LAN ×1
インターフェース： USB 3.2（10Gbps）×1、USB 3.2（5Gbps）×1
給電： USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）：アップストリーム給電 最大140W / ダウンストリーム給電 最大30W に対応
電源仕様： ATX / SFX 電源に対応
サイズ： 259*175*43mm
DEG2 の主な特徴
1）USB4 V2 （Thunderbolt 5対応） × OCuLink デュアルモード対応
物理スイッチで接続方式を切替え、最適な帯域と給電方式を選択可能です。
2）GPU 1枚で複数デバイスを強化
1枚のデスクトップGPUで、複数デバイスの利用ニーズに対応します。
3）M.2 2280 スロット搭載
アセット・モデル・プロジェクトファイルを本体に集約し、作業環境の再現性を確保します。
4）最大140W給電対応の USB4 V2 （Thunderbolt 5対応）
ケーブル1本でデータ伝送・映像出力・電源供給を統合します。
5）OCuLink による最大64GbpsのダイレクトPCIe帯域
LLM、Stable Diffusion、高フレームレートゲームなど、長時間・高負荷なGPUワークロードに最適です。
6）内蔵リドライバーによる信号強化
映像出力の途切れや接続不安定を低減し、高負荷時の安定動作を実現します。
7）ATX / SFX 電源対応
既存電源の再利用や将来の GPU・電源アップグレードに柔軟対応します。
Minisforumについて
Minisforumは、世界に向けた高性能コンパクトミニPCブランドです。日常、ビジネス、制作、研究用途まで多様なニーズに応える高品質な製品開発に注力し、ユーザーに革新的で快適なデスクトップ体験を提供します。
新たに発表された「DEG2」は、デスクトップGPU性能の共有・統合・拡張をコンセプトにした革新的な外付けGPUドックであり、プロフェッショナルなアプリケーションシーンにおける 生産性向上とワークフローの再構築を継続的に支援してまいります。
「DEG2」商品ページ：[https://bit.ly/49diOnU]
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
プレスリリース詳細へ