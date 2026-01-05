日本太陽光発電市場は2033年までに183億8,000万米ドル規模へ拡大、**CAGR 8.2％**で加速成長、再生可能エネルギー政策・脱炭素投資・次世代太陽光技術が市場拡張を牽引
日本太陽光発電市場は、2024年の90億4,000万米ドルから2033年には183億8,000万米ドルへ拡大すると見込まれており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測されています。脱炭素社会の実現に向けた政策支援とエネルギー安全保障への意識の高まりを背景に、国内の再生可能エネルギー市場において太陽光発電は中核的な役割を担っています。
太陽光発電は、太陽から放射されるエネルギーを太陽電池によって直接電気へ変換する技術です。生成された電力は、家庭や商業施設での電力消費、送電網への供給、または蓄電池への貯蔵など、幅広い用途に活用されています。商業規模では、ソーラーランプ、駐車場メーター、ゴミ圧縮機、EV充電ステーション、仮設交通標識、遠隔監視設備など、多様なインフラ用途で導入が進んでいます。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
急増するソーラーパーク需要
日本は人口密度が高く、利用可能な土地が限られていることから、太陽光発電設備の設置用地の確保が長年の課題となっています。その中で、複数の太陽光パネルを一箇所に集約するソーラーパークの開発が進展しており、土地利用効率を高めながら発電容量を最大化する手段として注目されています。こうした大規模プロジェクトの増加は、日本国内の電力需要を支えると同時に、太陽光発電市場全体の成長を後押ししています。
具体例として、北海道において稼働を開始した102.3MW規模の大規模ソーラーパークが挙げられます。本プロジェクトは、27MWhのリチウムイオン蓄電池を備えたエネルギー貯蔵システムと統合されており、132ヘクタールに及ぶ敷地で展開されています。発電された電力は地域電力会社へ供給され、年間で約27,965世帯分の電力需要を賄う能力を有しています。こうしたソーラー＋蓄電の統合型モデルは、国内市場における新たな成長ドライバーとなっています。
市場の制約
太陽光発電（PV）設置・保守における熟練労働力不足
太陽光発電システムの導入には、高度な研究開発を担う専門人材から、設計・施工・保守を行う技術者まで、幅広い熟練労働力が不可欠です。しかし、日本国内では、PVシステムの導入・運用を適切に管理できる人材の確保が十分に進んでおらず、これが市場拡大の大きな制約要因となっています。
また、エンドユーザー側では、品質保証、施工基準の遵守、技能認定を強く求める傾向があり、施工品質への要求水準は年々高まっています。過去には、屋上設置工事中の転落事故や感電事故といった安全上の問題も発生しており、これらのリスクは人材育成と安全管理体制の未整備を浮き彫りにしています。こうした状況が、太陽光発電市場の成長スピードを抑制する要因となっています。
主要企業のリスト：
● Mitsubishi Electric Corporation
● Solar Frontier Co. Ltd
● Luxor Solar
● Kyocera Group
● Panasonic Corporation
● Toshiba Corporation
● Solar Frontier Co. Ltd
● Fujipream Corporation,
● JinkoSolar Japan K.K.
● Looop Inc
● Sumimoto Electric Industries Ltd.
