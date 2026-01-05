帰省で見えた“実家の課題”を年明け1週間で整理すべき3つのポイントをまとめた「書き込み式チェックリスト」を無料公開
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）が運営する「空き家あんしん相談室」は、年末年始の帰省をきっかけに実家の将来に不安を感じた人に向け、年明け最初の1週間で整理すべき3つのポイントをまとめた書き込み式チェックリストを無料公開しました 。
■ 開発の背景：帰省後の「気づき」をそのままにしないために 年末年始の帰省中に、「親が思った以上に弱っていた」「家の管理が追いついていない」「家族間で実家の話が噛み合わなかった」といった“気づき”を得るケースは少なくありません 。しかし、帰省後に日常へ戻ると、そのまま何も手を付けられなくなるケースが多く見られます 。 実家はまだ空き家ではなくても、こうした状態を放置することで、将来的に「名義が分からない」「家族の意思が揃わない」「建物の劣化が進む」といった問題が重なり、いわゆる「空き家予備軍」へと移行していくことがあります 。本チェックリストは、帰省中に気づいた違和感をそのままにしないための「最初の整理」に特化して作成されました 。
■ 本チェックリストで整理できる「3つのステップ」 本ツールは、今すぐ「売る・貸す」といった決断を迫るものではなく、現状を客観的に把握するためのものです 。主な内容は次の3点です。
・STEP 1：名義（登記）の確認 実家の名義や登記状況を把握するために、まず何を確認すべきか整理します 。
・STEP 2：関係者（相続人）の整理 兄弟姉妹など関係者と、どの情報をどの順番で共有しておくべきか整理します 。
・STEP 3：現地の状況把握 実家の現状を客観的に把握するために、最低限そろえておきたい写真や情報を整理します 。
これらは、放置すると後から大きな負担になりやすい一方で、初動自体は難しい手続きや専門知識を必要としない内容となっています 。
■ 無料チェックリスト概要
名称：空き家はじめの3ステップ チェックリスト
形式：書き込み式 PDF
内容：帰省後に整理すべき名義・家族・実家状況の3ステップ
入手方法：公式LINE 登録後に配布
チェックリスト配布ページ：https://www.akiya-anshin.com/checklist
【会社概要】
会社名：idea株式会社
代表者：清野秀之
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル 6F
事業内容：空き家相談・相続支援・不動産売買サポート
URL：https://www.i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
