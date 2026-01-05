【コミプレ最新刊】『ゴトウ先生と古の角』1巻1月5日発売！まだ誰も見たことのないクリムゾン・アクション！1・2巻2ヶ月連続刊行で、ヒーローズの大型ルーキー鮮烈デビュー！！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『ゴトウ先生と古の角』（著：創玄兄弟）の1・2巻を2026年1月5日（月）より2ヶ月連続で発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338118&id=bodyimage1】
（C）創玄兄弟 / ヒーローズ
『ゴトウ先生と古の角』創玄兄弟
【1巻】
出版年月日｜2026年1月5日（月）
ISBN｜978-4-86805-148-0
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【2巻】
出版年月日｜2026年2月5日（木）
ISBN｜978-4-86805-153-4
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
後藤清角26歳。高校の美術教師で1年2組の担任だけど、それはかりそめの姿。本当は2600年以上生きる、石から誕生した真紅の生命体--。数多の人々を救ってきたその力で、これからは生徒たちを守る!!
まだ誰も見たことのない、クリムゾン・アクション。
コミックス1・2巻2か月連続刊行で“ヒーロー”×“ルーキー”鮮烈デビュー!!
■フェア情報
【刊行記念フェア】…書泉ブックタワー様・書泉グランデ様
色紙の展示や創玄兄弟先生直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼント、購入特典として色紙イラストカードを配布します。
【選書フェア】…ブックファースト新宿店様
創玄兄弟先生の選書フェアと特典ペーパーを配布します。店頭ではフェアペーパーもご用意します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338118&id=bodyimage2】
■特典情報
刊行を記念し、応援書店様にて購入者限定特典を配布いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338118&id=bodyimage3】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
プレスリリース詳細へ