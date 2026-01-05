CGTN：非凡なる航海：中国はいかに自信をもって前進しているのか

北京、2026年1月4日 /PRNewswire/ -- イノベーション主導の発展は、ダイナミックで活力に満ちた中国の姿を再構築しています。世界知的所有権機関によると、同国は2025年の世界イノベーションランキングにおいて初めてトップ10入りを果たしました。また、この年は中国の経済・社会発展に関する第14次五カ年計画（2021～2025年）が完了する年でもあります。

同計画の下で成し遂げられた近代化は、新年の到来とともに新たな発展の設計図が示される中、次なる段階を明確に浮かび上がらせています。昨年10月、中国共産党（CPC）中央委員会は重要な党全体会議において第15次五カ年計画の策定に関する提言を採択し、2026年から2030年にかけての同国の発展の道筋を示しました。

国家と世界がともに岐路に立つ中、習近平国家主席の統治理念の指導の下、中国は自国の発展に向けた明確な進路を描いただけでなく、安定と方向性を模索する世界に対しても貴重な示唆を提供しています。

第15次五カ年計画への準備が整う

習主席は、第15次五カ年計画期間を、国の社会的・経済的基盤を一層強化するとともに、2035年の近代化目標に向けてあらゆる分野で前進を加速させる重要な段階と位置付けています。

このプロセスを特徴付けてきたのは、包摂性と協議を重視するガバナンスです。昨年1月、中国共産党指導部は、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議に提出される国家戦略の設計図を策定するための草案作成グループを設置することを決定し、習主席自らがハイレベル戦略チームの責任者を務めました。草案作成グループは2025年2月に初の全体会議を開催し、これにより起草プロセスが正式に始動しました。

中国共産党中央委員会政治局の会議や民間企業家との座談会から、地域発展に関する協議、党外人士との対話に至るまで、中国は政策形成において開かれた姿勢を採用し、幅広い意見を募り、集団の知恵を結集しています。

一方、新たな計画については、1か月間にわたるオンライン意見募集キャンペーンを通じて、国民の意見が広く求められました。これらの結果を取りまとめた概要は習主席が確認した上で党指導部に提出され、国民の声が最高指導レベルで反映されることが確保されました。

10月の全体会議を前にした数か月間、習主席は国内視察の一環として企業や地域社会を訪問し、今後5年間の中国の発展における重点課題に焦点を当てるとともに、草案を検討するため一連の指導部会議を主宰しました。これらの取り組みは、戦略的なビジョンを重視しつつ、現実に根差した実践性を大切にする同氏の統治理念を体現するものです。

中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議では、8か月余りにわたる策定作業を経て、「第15次五カ年国家経済・社会発展計画策定に関する中国共産党中央委員会の提言」と正式に題された重要文書が採択されました。

これらの提言は、急速な経済成長と長期的な社会安定という2つの奇跡を引き続き実現していくためのタイムテーブルであり、ロードマップとしての役割を果たします。

2026年が第15次五カ年計画の始まりに当たることに触れ、習主席は新年のメッセージの中で、信頼感の一層の強化、高品質な発展を推進するための着実な取り組み、改革開放の全面的な深化、全人民の繁栄の実現に向けた努力を呼びかけ、中国の奇跡の物語に新たな章を書き加えていくよう訴えました。

中国の奇跡の物語における新たな章

2025年は、不確実性に満ちた年でした。こうした状況の中で、中国は対話を最優先に掲げ、ウィンウィンの国際協力を推進し、世界にとっての安定の錨としての役割を果たすとともに、国際舞台における同国の揺るぎない着実な歩みを示しています。

同年には、習主席が提唱したグローバル・ガバナンス・イニシアチブ（GGI）によって象徴される、グローバル・ガバナンスにおける画期的な「中国の瞬間」が刻まれました。より公正で衡平なグローバル・ガバナンス体制を提唱するGGIは、140を超える国・地域および国際機関から迅速な支持を集め、中国の2025年における外交推進を象徴する重要な節目の一つとして位置付けられました。

中国の外交は成果を上げ、五大陸から指導者や代表が北京に集い、中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念しました。これは、第二次世界大戦の勝利に対する中国の貢献と、戦後の国際秩序を堅持する同国の揺るぎない姿勢が広く認識されたことを示すものでした。

これらの節目にとどまらず、中国はグローバル・ガバナンスにおいて一層積極的な役割を果たし、気候行動に関する2035年の国が決定する貢献を発表するとともに、現在および将来の世界貿易機関交渉において新たな特別かつ差別的待遇を求めない方針を示し、さらに香港特別行政区に国際調停機関を設立しました。

習主席は、中国は世界の平和と発展を推進するため、すべての国と協力していく用意があると述べました。

詳細については、以下をクリックしてください：https://news.cgtn.com/news/2026-01-02/Extraordinary-Navigation-How-China-strides-forward-with-confidence-1JBRwC4YLPa/p.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com