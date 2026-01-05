¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹È¯É½¡¡Ìò°÷¤ÎÂàÇ¤¤ª¤è¤Ó½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://digitalpr.jp/table_img/2314/125406/125406_web_1.png
¢£°ÛÆ°¤ÎÆâÍÆ
2026Ç¯1·î4ÆüÉÕ
±üÂ¼ ÌÀ½Ó¡Ê¤ª¤¯¤à¤é ¤¢¤¤È¤·¡ËÍý»ö¡¡ÂàÇ¤
2026Ç¯1·î5ÆüÉÕ
»°Ã« ·Ä°ìÏº¡Ê¤ß¤¿¤Ë ¤±¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡ËÍý»ö¡¡½¢Ç¤
¢£Î¬Îò
»°Ã« ·Ä°ìÏº¡¡Íý»ö¡¡Î¬Îò
À¸Ç¯·îÆü
1962Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯¡Ë4·î20Æü
¢£³ØÎò
1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ë3·î¡¡¿·³ãÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È
2004Ç¯¡ÊÊ¿À®16Ç¯¡Ë3·î¡¡ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»
2010Ç¯¡ÊÊ¿À®22Ç¯¡Ë3·î¡¡Æ± ¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê³Ø¸¦µæ²Ê Çî»Î²ÝÄø½¤Î» Çî»Î¡Ê·Ð±Ä³Ø¡Ë
1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ë4·î¡¡ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò Æþ¼Ò
2015Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë4·î¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ðÊóÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄ¹ ·ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
2018Ç¯¡ÊÊ¿À®30Ç¯¡Ë4·î¡¡Æ± ¸¦µæÍý»ö¡¦¾ðÊóÀïÎ¬»ö¶ÈËÜÉôÄ¹
2019Ç¯¡ÊÊ¿À®31Ç¯¡Ë4·î¡¡Æ± ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼
2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë 4·î¡¡ Æ± ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë 4·î¡¡ Æ± ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
IPA ·Ð±Ä´ë²è¥»¥ó¥¿¡¼¡¡ÀïÎ¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡ÀïÎ¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼¡¡ÅÏîµ¡¦³ûÅÄ¡¦ÂçÌð¡¦Æ£ÅÄ
Tel: 03-5978-7503¡¡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php