Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」BGM追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック配信決定のお知らせ
〜Xキャンペーン「モルガナからの挑戦状」も開催決定〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の楽曲をアレンジしたBGMの追加コンテンツ「『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック」の発売が決定しましたのでお知らせします。配信開始は2026年1月8日0時を予定しています。
また、Xにて期間限定のキャンペーンも開始しますので、合わせてお知らせします。
『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の楽曲をアレンジしたBGMパックが配信決定
本パックでは、人気ジュブナイルRPG『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』で高い人気を誇る楽曲を、本作のエクササイズ向けにインストゥルメンタルアレンジし収録。『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』ファンの方はもちろん、エクササイズ時にテンションの上がるアップテンポでかっこいい5曲を揃えていますので、Fit Boxingユーザーの方にもお楽しみいただけます。
さらにFit Boxingシリーズ初となる、コラボ衣装も実装します。新たな楽曲とコラボ衣装で毎日の運動をお楽しみください。
YouTubeでは、コラボパックの内容を紹介する動画を2種類公開予定です。ぜひご覧ください。
【追加コンテンツ概要】
商品名称： 『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック
収録曲数： ５曲
・Wake Up, Get Up, Get Out There
・Life Will Change
・I believe
・Rivers In the Desert
・Last Surprise
収録Tシャツデザイン：３着
価格： 1,100円（税込）
配信開始： 2026年１月８日（木）０時
販売サイト： ニンテンドーeショップ
※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。
ユーザー参加型X企画「モルガナからの挑戦状」開催決定
本作公式X（@FitBoxingInfo）では、ユーザーが日々の運動習慣を楽しめる企画として「インストラクターからの挑戦状」などの参加型キャンペーンを実施してきました。この度、本パック配信同日より、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の人気キャラクター「モルガナ」とコラボした特別企画「モルガナからの挑戦状」を開催します。
＜キャンペーン概要＞
期間： 2026年1月8日〜1月17日
内容： キャンペーン参加者の中から 毎日抽選で10名様 に『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』×『Fit Boxing 3』コラボデザインパッケージをプレゼント
参加方法： Fit Boxing公式X（@FitBoxingInfo）をフォローの上、期間中の投稿をご確認ください
さらに、期間中は毎日20時に『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の登場キャラクターたちからユーザーに向けて応援コメントが投稿されます。
どのキャラクターが登場するかは公開までお楽しみにお待ちください。
『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』ファンの皆さま、Fit Boxingユーザーの皆さまのご参加をお待ちしております。
開催期間：2026年1月8日〜1月17日
Fit Boxing公式X：https://x.com/FitBoxingInfo
ダウンロード版セール開催中
現在ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアダウンロード版が通常価格の30%OFFでご購入いただけるイマジニア ウィンターセール2025が開催中です。
「新年から運動習慣を身につけたい方」や「年末年始の食べ過ぎをリセットしたい方」に加え、「冬の時期でも暖かい室内で快適に体を動かしたい方」、ぜひこの機会にご自宅で気軽に取り組めるおうちエクササイズとしてご検討ください。4日間無料でお試しいただける体験版も配信中です。
・セール期間：2025年12月18日〜2026年1月12日まで
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
■『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とは
アトラスが贈る人気ジュブナイルRPG『ペルソナ』シリーズのナンバリング最新作。
主人公は、ある事情で“東京”の高校に転入することになった少年。昼間はごく普通の高校生。放課後は腐った大人たちの歪んだ欲望を盗む怪盗として暗躍。個性豊かな仲間たちが志す「世直し」の行く末は…？
・『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』公式HP：https://p5r.jp/
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
©ATLUS. ©SEGA.
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田 玉岡
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
