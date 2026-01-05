こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ウェスティンホテル仙台】色鮮やかなチョコレートで、バレンタインの甘いひとときを「バレンタインスイーツ2026」発売
ご予約期間：2026年1月5日(月)〜2月12日(木) / お渡し期間：2026年1月30日(金)〜2月14日(土)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人：下重 和之)では、2026年1月30日(金)〜2月14日(土)の期間、スフレショコラやテリーヌショコラなど3種類のアイテムを取り揃えた「バレンタインスイーツ2026」を発売します。
幸せが続くようにと願いを込めたバレンタインアイテムをラインナップ。軽やかなスフレ生地にガナッシュを重ねたスフレショコラは異なる味わい3種類をご用意。「ノワール」はビターチョコレートにオレンジの香りを添え、「ヴェール」はコーヒーとピスタチオの濃厚な余韻をお楽しみいただけます。「ルビー」はルビーチョコレートとベリーの酸味を組み合わせました。さらに、リップ型のチョコレート「レーブル コロレ」は4つの味わいを一箱に。ダマスクローズとレッドベリー、ベルガモットとシャルトリューズ酒のガナッシュ、パイナップルとジャスミン、赤しそとカシスが、一粒ごとに凝縮されています。また、トンカ豆が香るテリーヌショコラは、低温で焼き上げたなめらかな口どけにクランチの食感を添え、贈り物にもふさわしい仕上がりです。
言葉では表せない想いを込めて、大切な方との甘美なひとときをお過ごしください。
■「バレンタインスイーツ2026」について
【スフレショコラ】
・ノワール
ビターチョコレートのスフレ生地に、チョコレートのガナッシュとオレンジのコンフィチュールを重ねました。濃厚なチョコレートの味わいの中に、さわやかにオレンジの香りが広がります。
・ヴェール
ミルクチョコレートのスフレ生地に、コーヒーとピスタチオのガナッシュをサンドしました。ふんわりとした生地と、ナッツの女王と称されるピスタチオの味わいをお楽しみください。
・ルビー
ルビーチョコレートのスフレ生地とルビーチョコレートのガナッシュで、フランボワーズペパンのコンフィチュールをサンドしました。すっきりとした味わいの中にフランボワーズの種の食感が楽しいケーキです。
価格：各3,300円
サイズ：11.5 cm(横)ｘ5cm(縦)ｘ5.5cm(高さ)
【テリーヌショコラ】
香りづけにブランデーを纏わせ大人な味わいへと仕上げたテリーヌショコラ。厳選した2種類のチョコレート、卵、きび砂糖をオリジナルで配合し、しっとりと焼き上げました。濃厚でなめらかな味わいをお楽しみいただける、クランチの食感を添えたバレンタインケーキです。
価格：2,750円
サイズ：12 cm(横)ｘ6cm(縦)ｘ7cm(高さ)
【レーブル コロレ】
艶やかなリップ型のチョコレートは、コスメの色合いをイメージし、色鮮やかに仕上げました。スイートなミルクチョコレートにフルーツなどを組み合わせた多彩な味わいのボンボンショコラです。
価格：4個入り2,500円
「レーブル コロレ」イメージ
https://digitalpr.jp/table_img/2731/125685/125685_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2731/125685/125685_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2731/125685/125685_web_3.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
オンライン予約
https://the-westin-sendai.com/pickup/valentinesweets/
