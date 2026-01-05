¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡ÛÌ¾¾ëÂç³Ø¤ÈÎÓ¥Æ¥ì¥ó¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤òÄù·ë
Ì¾¾ëÂç³Ø¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Î©²ÖÄç»Ê¡Ë¤ÈÎÓ¥Æ¥ì¥ó¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ µ®É×¡¢°Ê²¼¡ÖÎÓ¥Æ¥ì¥ó¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»ÜÀß¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä»ö¶È·ÀÌó¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ÀÌó¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ï¡¢Å·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¸¦µæ¼Â¸³Åï¸£²FÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ»ÜÀß¡×¡Ë¤Ç¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é2028Ç¯12·î31Æü¤Þ¤ÇËÜ»ÜÀß¤Î°¦¾Î¤Ï¡ÖHAYASHI TELEMPU Lounge¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤ÇÌ¾¾ëÂç³Ø¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä»ÜÀß¤Ï£¶ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHAYASHI TELEMPU Lounge¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖHAYASHI TELEMPU Lounge¡×¤Ï¡¢Å·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¸¦µæ¼Â¸³Åï¸¤Î£²³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Íý¹©³ØÉô¡Ê¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¹©³Ø¡¢¸òÄÌµ¡³£³Ø¡¢µ¡³£¹©³Ø¡¢ºàÎÁµ¡Ç½¹©³Ø¡Ë¤Î³ØÀ¸¤Î¥°¥ë¡¼¥×³Ø½¬¤ä·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎÓ¥Æ¥ì¥ó¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ëÎÓ¥Æ¥ì¥ó¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é110Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¼«Æ°¼ÖÆâÁõ¤ÎÁí¹ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£1910Ç¯ÁÏ¶È¤·¡¢ÆÈÎ©·Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤È¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¥Õ¥í¥¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¼«Æ°¼ÖÍÑËÉ²»ºà¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌóÄù·ë¤òµ¡¤Ë¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø¤ÈÎÓ¥Æ¥ì¥ó¥×¤Ï¡ÖHAYASHI TELEMPU Lounge¡×¤Î°¦¾Î¤¬Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÄêÃå¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
