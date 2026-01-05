こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪電気通信大学】次期学長に塩田邦成学長の再任が決定しました
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長 塩田邦成）は次期学長選考を行い、12月16日に開催された学校法人大阪電気通信大学理事会において、現大阪電気通信大学学長の塩田邦成（しおたくになり）の再任が決定しました。任期は、2026年4月1日から2028年3月31日までの2年間となります。
〈次期学長のプロフィール〉
【氏 名】
塩田 邦成（しおた くになり）
【生年月日】
1956年3月29日生（69歳）
【出 身】
山口県防府市
【専 門】
高等教育論、大学経営論
【学 歴】
1978年3月 立命館大学文学部史学科卒
2014年3月 東京大学大学院教育学研究科修士課程修了
【職 歴】
1978年4月 学校法人立命館事務職員
日本私立大学連盟事務局出向等を経て、立命館アジア太平洋大学事務局長、
立命館大学国際部事務部長、人事担当部長、株式会社クレオテック取締役
2016年5月 国立大学法人山口大学客員教授（大学経営アドバイザー）兼職
2017年4月 大阪電気通信大学大学事務局長・理事
2021年4月 学校法人大阪電気通信大学理事（現在に至る）
2022年4月 大阪電気通信大学学長（現在に至る）
【学長再任の挨拶】
大阪電気通信大学は、今後5年間を見据えた「第2期中長期計画 第1次5ヵ年計画を取りまとめ、「デジタル社会で求められる個性的な学園となる」ことをVisionとして掲げました。急速に変化する社会構造の下おいても、常に選ばれる大学であり続けるため、社会の要請に応え、変化に柔軟に適応できるスキルを備えた人材の育成に、これからも全力で取り組んでまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18−8
TEL：072−824−3325
FAX：072−824−1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
