東京都及びXR・メタバース等産業展実行委員会は、主に都内産業の活性化と国内外への発信を目的とし、2026年1月8日（木）から10日（土）までの3日間、東京ビッグサイトにて「TOKYO DIGICONX（第3回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド）」を開催いたします。開催まで数日と迫るなか、約180の出展事業者および、アンバサダーのせきぐちあいみ氏、ポッキー氏による特別企画、さらには音楽界のレジェンドらが登壇する全ステージプログラムを公開いたしました。









■ メディア注目必至！未来を体感する主要ステージ＆企画

1. 【1/8】開会式：せきぐちあいみ氏によるパフォーマンス



せきぐちあいみ 氏 / ポッキー 氏



初日の開会式では、公式アンバサダーのXRアーティスト・せきぐちあいみ氏が登壇。XR技術を駆使した圧巻のライブパフォーマンスで、3日間の幕開けを華やかに飾ります。

2. 【1/10】ポッキー氏によるゲーム実況＆特設ブース

最終日には、公式アンバサダーのポッキー氏が登場。ゲーム実況パフォーマンスを行うほか、会場内にはここでしか見られない展示ブースも設置。若年層やファンを巻き込んだ熱狂を創出します。

3. 【1/8-10】各界のキーパーソンが集結する、全21のステージ



近田春夫 氏



菊地成孔 氏



Zeebra 氏



☆Taku Takahashi 氏



●音楽界の重鎮がAIと音楽を語る：近田春夫氏×菊地成孔氏（1/8）、Zeebra 氏×☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）氏など多様なアーティストが登壇（1/10）。

創作のパートナー「AI」とどう向き合うのか、音楽表現はどう変わるのか。カルチャー最前線からAIと音楽の今と未来を率直に語り合います。



AI映画の最前線 登壇者の皆様



●AI映画の最前線（1/8)

生成AIが映像表現の可能性を広げつつあります。日本酒の味をAIで表現する「Taste of Water」を制作中の中島良監督、AI映画『グランマレビト』で8月に劇場公開した山口ヒロキ監督、日本初の本格AIアニメ「ツインズひなひま」の制作に携わった飯塚直道氏・黒澤典弘氏と、AI映画の最前線の世界を明らかにしていきます。



学校法人角川ドワンゴ学園

普通科推進室

佐藤 将大 氏

●N高グループが実践「新しい学び」（1/9）

メタバースやVRを活用した「普通科」の提供開始から約5年。N高グループが実践してきた新しい学びの取り組みと、その教育効果を振り返る。メタバースブーム、コロナ禍、生成AIの登場といった環境変化の中で、テクノロジーを活用した最先端の学びはどう進化してきたのか。教育×メタバースの課題と今後の展望について話します。



ALLY



NATSU



MOMO



NICO



●「次世代アイドル×Web3」WHITE SCORPION（1/9）

秋元康氏総合プロデュースの次世代型アイドルグループ「WHITE SCORPION」は暗号資産「NIDT（Nippon Idol Token）」を活用したアイドルグループ。ラジオ大阪の番組『WHITE SCORPIONのトーク&トークン』の公開収録形式でお届けします。アイドル視点で語る「トークン×エンタメ」「ファンとの新しい関係性」「未来のアイドル像」など、出展者も巻き込むリアルなトークで会場を盛り上げます。

※ALLY、MOMO、NATSU、「CHOCO」の代演としてNICOの4名が登場します。

※この他にも様々なセミナーの実施を予定しています。詳細は公式サイト（https://xr-meta-biz.tokyo/）をご確認ください。なお、内容は変更となる可能性があります。

4. 【1/9】賞金100万円をかけた熱戦「DIGICONX THE PITCH」

参加希望があった出展者の中から最終選考を通過した12事業者によるピッチイベントを開催。革新的な技術やサービスを専門家が評価し、グランプリを決定します。

■ ビジネスを加速させる約180社の展示と体験エリア









会場では、XR・メタバース、AI、Web3、コンテンツ分野の多種多様な約180の出展事業者がブースを出展。商談を円滑にする「コンシェルジュブース（カフェ機能付き）」や、東京都の支援施設（TCIC等）による特設パビリオンも設置されます。また、最新デバイス「Meta Quest 3/3S」の体験コーナーや、初心者向けの「メタバース勉強会（Fortnite/Roblox等）」など、テクノロジーを肌で感じる体験企画も充実しています。

※事業者の詳細は公式サイト（https://xr-meta-biz.tokyo/）をご確認ください。なお、内容は変更となる可能性があります。

開催概要

■名称

TOKYO DIGICONX

（第３回TOKYO XR･メタバース＆コンテンツビジネスワールド）

■日程

2026年1月8日（木曜日）から10 日（土曜日）まで

1/8(木)10:00-18:00【ビジネスデイ】

1/9(金)10:00-18:00【ビジネスデイ】

1/10(土)10:00-17:00【パブリックデイ】

■会場

東京ビッグサイト 南３･４ホール（江東区有明3-11-1）

公式WEB サイト https://xr-meta-biz.tokyo

■入場料

無料（公式サイトより来場登録受付中）

■主催

XR・メタバース等産業展実行委員会

【構成】

東京都、(一社)XR コンソーシアム、(一社)Metaverse Japan、東京商工会議所

■協賛

一般社団法人東京都情報産業協会

一般社団法人日本DX地域創生応援団

株式会社トランスファーデータ

株式会社SandBox

TOPPANトラベルサービス株式会社

プレゼンジャパン

XPAND株式会社