「TOKYO DIGICONX」1/8開幕！180社超が集結、せきぐちあいみ・ポッキーら豪華アンバサダー企画も全公開！
東京都及びXR・メタバース等産業展実行委員会は、主に都内産業の活性化と国内外への発信を目的とし、2026年1月8日（木）から10日（土）までの3日間、東京ビッグサイトにて「TOKYO DIGICONX（第3回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド）」を開催いたします。開催まで数日と迫るなか、約180の出展事業者および、アンバサダーのせきぐちあいみ氏、ポッキー氏による特別企画、さらには音楽界のレジェンドらが登壇する全ステージプログラムを公開いたしました。
■ メディア注目必至！未来を体感する主要ステージ＆企画
1. 【1/8】開会式：せきぐちあいみ氏によるパフォーマンス
せきぐちあいみ 氏 / ポッキー 氏
初日の開会式では、公式アンバサダーのXRアーティスト・せきぐちあいみ氏が登壇。XR技術を駆使した圧巻のライブパフォーマンスで、3日間の幕開けを華やかに飾ります。
2. 【1/10】ポッキー氏によるゲーム実況＆特設ブース
最終日には、公式アンバサダーのポッキー氏が登場。ゲーム実況パフォーマンスを行うほか、会場内にはここでしか見られない展示ブースも設置。若年層やファンを巻き込んだ熱狂を創出します。
3. 【1/8-10】各界のキーパーソンが集結する、全21のステージ
近田春夫 氏
菊地成孔 氏
Zeebra 氏
☆Taku Takahashi 氏
●音楽界の重鎮がAIと音楽を語る：近田春夫氏×菊地成孔氏（1/8）、Zeebra 氏×☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）氏など多様なアーティストが登壇（1/10）。
創作のパートナー「AI」とどう向き合うのか、音楽表現はどう変わるのか。カルチャー最前線からAIと音楽の今と未来を率直に語り合います。
AI映画の最前線 登壇者の皆様
●AI映画の最前線（1/8)
生成AIが映像表現の可能性を広げつつあります。日本酒の味をAIで表現する「Taste of Water」を制作中の中島良監督、AI映画『グランマレビト』で8月に劇場公開した山口ヒロキ監督、日本初の本格AIアニメ「ツインズひなひま」の制作に携わった飯塚直道氏・黒澤典弘氏と、AI映画の最前線の世界を明らかにしていきます。
学校法人角川ドワンゴ学園
普通科推進室
佐藤 将大 氏
●N高グループが実践「新しい学び」（1/9）
メタバースやVRを活用した「普通科」の提供開始から約5年。N高グループが実践してきた新しい学びの取り組みと、その教育効果を振り返る。メタバースブーム、コロナ禍、生成AIの登場といった環境変化の中で、テクノロジーを活用した最先端の学びはどう進化してきたのか。教育×メタバースの課題と今後の展望について話します。
ALLY
NATSU
MOMO
NICO
●「次世代アイドル×Web3」WHITE SCORPION（1/9）
秋元康氏総合プロデュースの次世代型アイドルグループ「WHITE SCORPION」は暗号資産「NIDT（Nippon Idol Token）」を活用したアイドルグループ。ラジオ大阪の番組『WHITE SCORPIONのトーク&トークン』の公開収録形式でお届けします。アイドル視点で語る「トークン×エンタメ」「ファンとの新しい関係性」「未来のアイドル像」など、出展者も巻き込むリアルなトークで会場を盛り上げます。
※ALLY、MOMO、NATSU、「CHOCO」の代演としてNICOの4名が登場します。
※この他にも様々なセミナーの実施を予定しています。詳細は公式サイト（https://xr-meta-biz.tokyo/）をご確認ください。なお、内容は変更となる可能性があります。
4. 【1/9】賞金100万円をかけた熱戦「DIGICONX THE PITCH」
参加希望があった出展者の中から最終選考を通過した12事業者によるピッチイベントを開催。革新的な技術やサービスを専門家が評価し、グランプリを決定します。
■ ビジネスを加速させる約180社の展示と体験エリア
会場では、XR・メタバース、AI、Web3、コンテンツ分野の多種多様な約180の出展事業者がブースを出展。商談を円滑にする「コンシェルジュブース（カフェ機能付き）」や、東京都の支援施設（TCIC等）による特設パビリオンも設置されます。また、最新デバイス「Meta Quest 3/3S」の体験コーナーや、初心者向けの「メタバース勉強会（Fortnite/Roblox等）」など、テクノロジーを肌で感じる体験企画も充実しています。
※事業者の詳細は公式サイト（https://xr-meta-biz.tokyo/）をご確認ください。なお、内容は変更となる可能性があります。
開催概要
■名称
TOKYO DIGICONX
（第３回TOKYO XR･メタバース＆コンテンツビジネスワールド）
■日程
2026年1月8日（木曜日）から10 日（土曜日）まで
1/8(木)10:00-18:00【ビジネスデイ】
1/9(金)10:00-18:00【ビジネスデイ】
1/10(土)10:00-17:00【パブリックデイ】
■会場
東京ビッグサイト 南３･４ホール（江東区有明3-11-1）
公式WEB サイト https://xr-meta-biz.tokyo
■入場料
無料（公式サイトより来場登録受付中）
■主催
XR・メタバース等産業展実行委員会
【構成】
東京都、(一社)XR コンソーシアム、(一社)Metaverse Japan、東京商工会議所
■協賛
一般社団法人東京都情報産業協会
一般社団法人日本DX地域創生応援団
株式会社トランスファーデータ
株式会社SandBox
TOPPANトラベルサービス株式会社
プレゼンジャパン
XPAND株式会社