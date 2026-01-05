¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÂç³Ø¡ÛÂè4²óÅìµþÂç³ØÃÏ°èÏ¢·È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ
ÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°èÏ¢·È»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Á´³Ø¤ä³ÆÉô½ð¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢Æ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÍ¤¹¤ëÃÏ°èÆ±»Î¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢HP¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤´Í÷¤Î¤¦¤¨¡¢¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè4²óÅìµþÂç³ØÃÏ°èÏ¢·È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë15:00~17:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþÂç³Ø»³¾å²ñ´ÛÂç²ñµÄ¼¼¡Ê https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_02_j.html ¡Ë¡ÊËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡Ë¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ë
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û³ØÀ¸¡ßÃÏ°è¤ÎÏ¢·È¡Á³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤¬Âó¤¯ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¡Á
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¿Ê¹Ô¡§Ã°²¼·ò¡¡ÅìµþÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¿¼Ò²ñÏ¢·ÈËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹
£±¡Ë³«²ñ°§»¢¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¡ÄÅÅÄÆØ¡¡ÅìµþÂç³ØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¿¼Ò²ñÏ¢·ÈËÜÉôÄ¹
£²¡Ë¹Ö±é¡¡ÖFS³ØÀ¸¤«¤é¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ø¡¡¡Á£²¤Ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ëÃÏ°èÏ¢·È¤Î°ÕµÁ¡Á¡×
¡¡¡¡¾®ËÙÍÛÊ¿¡¡Ä»¼è¸©µ±¤¯Ä»¼èÁÏÂ¤ËÜÉôÃæ»³´Ö¡¦ÃÏ°è¿¶¶½¶ÉÃæ»³´Ö¡¦ÃÏ°è¿¶¶½²Ý ²ÝÄ¹
£³¡Ë¹Ö±é¢¡ÖÇ½ÅÐ¤Ï²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë ¡ÁÅìÂçFS¥×¥í¥°¥é¥à¡¦Ç½ÅÐÄ®»Ù±ç¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤«¤é¡Á¡×
¡¡¡¡³¥Ã«µ®¸÷¡¡Ç½ÅÐÄ®Ìò¾ìÉü¶½¿ä¿Ê²Ý ¼ç´´
£´¡Ë¹Ö±é£¡ÖÃÏ°è¤È·úÃÛ²È¡×
¡¡¡¡ÀîÅºÁ±¹Ô¡¡ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê ½Ú¶µ¼ø
£µ¡Ë¹Ö±é¤¡ÖÂ¾¿Í»ö¤ò¼«Ê¬»ö¤Ë¡ÁÅö»ö¼ÔÀ¤ò°é¤àÃÏ°èÏ¢·È³èÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¡Á¡×
¡¡¡¡ËÒÌîÆÆ¡¡ÂçÀµÂç³ØÃÏ°èÁÏÀ¸³ØÉô ¶µ¼ø¡ÊÅìµþÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
£¶¡Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡§½©»³æâ¡¡ÅìµþÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¿¼Ò²ñÏ¢·ÈËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹
¡¡¡¡ÄÅÅÄÆØ¡¡ÅìµþÂç³ØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¿¼Ò²ñÏ¢·ÈËÜÉôËÜÉôÄ¹
¡¡¡¡¾®ËÙÍÛÊ¿¡¡Ä»¼è¸©µ±¤¯Ä»¼èÁÏÂ¤ËÜÉôÃæ»³´Ö¡¦ÃÏ°è¿¶¶½¶ÉÃæ»³´Ö¡¦ÃÏ°è¿¶¶½²Ý ²ÝÄ¹
¡¡¡¡³¥Ã«µ®¸÷¡¡Ç½ÅÐÄ®Ìò¾ìÉü¶½¿ä¿Ê²Ý ¼ç´´
¡¡¡¡ÀîÅºÁ±¹Ô¡¡ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê ½Ú¶µ¼ø
¡¡¡¡ËÒÌîÆÆ¡¡ÂçÀµÂç³ØÃÏ°èÁÏÀ¸³ØÉô ¶µ¼ø¡ÊÅìµþÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡ÈôÅÄ±Ç·î¡¡ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô2Ç¯
£·¡ËÊÄ²ñ°§»¢¡¡½©»³æâ¡¡ÅìµþÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¿¼Ò²ñÏ¢·ÈËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û²ñ¾ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤â»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ ¡Î²ñ¾ì»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Ïhttps://forms.office.com/r/nNrQB1f84Q
¡¡ ¡Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°ÍÑ»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Ïhttps://forms.office.com/r/c1FriKyUuS
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0801_00023.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìµþÂç³ØËÜÉô¼Ò²ñÏ¢·È¿ä¿Ê²Ý
TEL¡§03-5841-1610
¥á¡¼¥ë¡§ext-info.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
