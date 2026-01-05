こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千葉商科大学生が若者の野菜不足に挑む!『''やさジャンク''フェス』を1/15開催 ― 学生とカゴメが仕掛ける野菜×ジャンクフードの新提案 ―
千葉商科大学（所在地：千葉県市川市国府台／学長：宮崎緑）サービス創造学部（学部長：石井泰幸）の正課授業科目「プロジェクト実践2B（新サービス研究開発2）」（担当教員：藤本耕平）を履修する学生は、2026年1月15日（木）に若者が野菜の魅力を感じられる食の体験イベント『“やさジャンク”フェス』を開催する。
同イベントは、カゴメ株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区／代表取締役社長：奥谷晴信）より提示された課題「若年層の深刻な野菜不足にどう対応するか」に応え、若年層が野菜を使った食事を楽しみ、野菜離れを解消するきっかけを創出することを目的としている。厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」によると、20代で1日あたりの野菜摂取目標量（350g）を達成しているのは、わずか約15％。これは全世代の中で最も低い水準である。
今回、学生は自分たちにとって「野菜が輝く瞬間」に着目。野菜はジャンクフードの中でより魅力的に映る――そんなユニークな視点から新ジャンル"やさジャンク"を提案。学生たちが開発した"やさジャンク"メニュー4種を気軽に屋台で楽しめる『"やさジャンク"フェス』を企画した。
同課題を受け、4月からグループワーク、野菜収穫体験合宿、チームごとのプレゼンテーション発表を経て、カゴメの「イタリア産グリル野菜」「カゴメトマトジュース」「カゴメ サルサ」などを使った"やさジャンク"メニューの開発とイベント準備を進めた。当日は、4種の考案メニューを販売する。
・参考：厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
◆『"やさジャンク"フェス』 概要
【開催日時】 1月15（木）12：30〜15：30 ※雨天決行
【会 場】 千葉商科大学（市川市国府台1-3-1）
【対 象】 同大学生、地域住民 どなたでも購入可能
【主 催】 千葉商科大学サービス創造学部
【協 力】 カゴメ株式会社
【内 容】 学生が考案した "やさジャンク"メニュー4種の提供販売。
【そ の 他】 Instagram：@cuc_rps13
"やさジャンク"を考案した学生のプレゼンテーション動画
URL：https://tu.cuc.jp/mzpw3xh
【報道関係の皆さま】
1月15日（木）12：30〜15：30、学生への取材が可能です。ご取材いただける場合は、1月14日（水）15：00までにFAX返信票またはメールにてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
千葉商科大学 経営企画室 広報グループ
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同イベントは、カゴメ株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区／代表取締役社長：奥谷晴信）より提示された課題「若年層の深刻な野菜不足にどう対応するか」に応え、若年層が野菜を使った食事を楽しみ、野菜離れを解消するきっかけを創出することを目的としている。厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」によると、20代で1日あたりの野菜摂取目標量（350g）を達成しているのは、わずか約15％。これは全世代の中で最も低い水準である。
同課題を受け、4月からグループワーク、野菜収穫体験合宿、チームごとのプレゼンテーション発表を経て、カゴメの「イタリア産グリル野菜」「カゴメトマトジュース」「カゴメ サルサ」などを使った"やさジャンク"メニューの開発とイベント準備を進めた。当日は、4種の考案メニューを販売する。
・参考：厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
◆『"やさジャンク"フェス』 概要
【開催日時】 1月15（木）12：30〜15：30 ※雨天決行
【会 場】 千葉商科大学（市川市国府台1-3-1）
【対 象】 同大学生、地域住民 どなたでも購入可能
【主 催】 千葉商科大学サービス創造学部
【協 力】 カゴメ株式会社
【内 容】 学生が考案した "やさジャンク"メニュー4種の提供販売。
【そ の 他】 Instagram：@cuc_rps13
"やさジャンク"を考案した学生のプレゼンテーション動画
URL：https://tu.cuc.jp/mzpw3xh
【報道関係の皆さま】
1月15日（木）12：30〜15：30、学生への取材が可能です。ご取材いただける場合は、1月14日（水）15：00までにFAX返信票またはメールにてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
千葉商科大学 経営企画室 広報グループ
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/