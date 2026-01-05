TMI総合法律事務所 パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）では、2026年1月1日付で、以下26名の弁護士・弁理士・外国法事務弁護士がパートナーおよびカウンセルに就任いたしましたので、お知らせいたします。

当事務所は、クライアントの皆様に質の高いリーガルサービスをご提供できるよう引き続き努力を重ねる所存です。

今後ともご指導ならびにご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

■パートナー

〈弁護士〉

菊池 秀 （55期）

主な取扱分野：訴訟、調停等裁判実務、会社法務、相続等個人事件

石井 宏 （58期）

主な取扱分野：不正調査（労務を含めた社内不祥事対応）、刑事関連案件、危機管理、訴訟

石原 慎一郎（64期）

主な取扱分野：M&A、国際訴訟・仲裁・調停・ADR、私的独占・不公正な取引方法、企業結合、アライアンス（提携）、コーポレートガバナンス、起業・株式公開支援、太陽光発電その他再生可能エネルギー

山口 俊 （64期）

主な取扱分野：会計不正調査、税務争訟、事業承継、コーポレートファイナンス、起業・株式公開支援

合田 顕宏（64期）

主な取扱分野：M&A、企業再編、ジョイントベンチャー、商事関連争訟、コーポレートガバナンス、買収防衛、事業承継、支配権・経営権争い、アクティビスト対応、国際訴訟・仲裁・調停・ADR

岩井 宏樹（65期）

主な取扱分野：金融レギュレーション、ストラクチャードファイナンス、その他金融

蕪城 雄一郎（65期）

主な取扱分野：AI・データ等の情報分野、国内・国際紛争全般、知財紛争

岡部 知樹（66期）

主な取扱分野：不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス、LPS、LLP

木宮 瑞雄（66期）

主な取扱分野：米国進出サポート、⽇⽶スタートアップ・プラクティス、ベンチャー・キャピタル・ファイナンシング、クロスボーダーM&A、米国雇用法対応

久保田 修平（66期）

主な取扱分野：訴訟紛争、建設・不動産、環境・サステナビリティ

井上 貴宏（66期）

主な取扱分野：知的財産権（著作権・商標等）、メディア・エンタテインメント、スポーツ、訴訟

栗林 知広（66期）

主な取扱分野：商標、不正競争防止法、意匠、著作権法、ブランド、国際訴訟・仲裁、商事関連争訟、情報・通信・メディア・IT

市古 裕太（67期）

主な取扱分野：金融規制、暗号資産・ステーブルコイン、決済・電子マネー

小田 智典（67期）

主な取扱分野：事業承継・タックスプランニング・ウェルスマネジメント、税務争訟、商事関連訴訟、M&A、不動産、相続及び不正調査・危機管理

吉井 翔吾（67期）

主な取扱分野：国内及びタイを含む東南アジアにおけるM＆A、上場支援、株主総会対応

海沼 智也（67期）

主な取扱分野：金商法・取引所の開示規制、M&A、上場企業の有価証券の取引、ベンチャーファイナンス、一般企業法務

稲葉 大輔（67期）

主な取扱分野：起業・スタートアップ支援、知財取引、知財マネジメント、ブランド、商事訴訟・海外取引

彈塚 寛之（68期）

主な取扱分野：ベンチャーファイナンス、スタートアップ・オープンイノベーション、M&A、知的財産、エンタテインメント

〈弁理士〉

竹内 工（2013年登録）

主な取扱分野：化学・バイオ分野を中心とした特許出願、化学×IT・AI分野の特許実務、標準化・規格対応、外国出願対応、無効審判・係争対応、鑑定

〈外国法事務弁護士〉

Davy Le Doussal（2008年登録）

主な取扱分野：クロスボーダー投資・進出支援、日仏間を中心とした国際取引、合弁事業（JV）構築、M&A、企業法務全般、契約交渉・契約書作成、ガバナンス・コンプライアンス

Veerasureshkumar Veerappan（2014年登録）

主な取扱分野：インド関連M&A、コーポレートガバナンス、不正調査、紛争解決

■カウンセル

〈弁護士〉

鈴木 弘記（62期）

主な取扱分野：景表法その他表示規制、労働法、当局対応、不正調査

花枝 裕美子（63期）

主な取扱分野：労務、ジェネラルコーポレート

〈弁理士〉

林 美和（2004年登録）

主な取扱分野：意匠、商標（主に内外）、不正競争防止法、知財争訟、鑑定、知財トランザクション、税関手続

両部 奈穂子（2005年登録）

主な取扱分野：国内外の商標業務全般（調査、権利化業務、審判、交渉、訴訟対応）、税関対応

〈外国法事務弁護士〉

田 暁争（2015年登録）

主な取扱分野：日本企業の中国進出に関する中国企業法務全般（主に投資、M&A、撤退・清算、契約、経営管理、労務、コンプライアンス、紛争解決）

本リリースの内容は、以下ウェブサイトからもご覧いただけます。

https://www.tmi.gr.jp/information/2026/17820.html

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士676名、弁理士101名（2026年1月5⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/