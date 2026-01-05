こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キャンペーン開始】Wi-Fi 7/6E/6対応無線LANアクセスポイントなど特別価格で提供〜快適で柔軟な無線LAN環境の構築を支援〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年1月1日より、Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」をはじめとする3製品を対象とした「無線快適度向上 マル得キャンペーン」と、無線LAN環境の構築・拡張に欠かせないPoE給電基盤を支援する「x320シリーズ PoE++促進キャンペーン」の2つのキャンペーンを同時に開始いたしました。
Wi-Fiの高速化や多数の端末が同時に接続される環境へのニーズが高まる中、オフィスにおけるフリーアドレス化をはじめ、学校でのGIGAスクール構想 第2期への対応、工場内の無線化、病院における患者向けWi-Fiの整備など、さまざまな現場で無線LANの活用が広がっています。
こうした環境において無線LANアクセスポイントの性能を最大限に引き出すためには、安定した電源供給と柔軟な設置を可能にするPoEスイッチが欠かせません。
以下2つのキャンペーンでは、無線LANアクセスポイントのほか、PoE++／PoEパススルー対応スイッチも特別価格で提供することで、電源設計を含めた快適な無線LAN環境の構築をトータルで支援します。
■概要：無線快適度向上 マル得キャンペーン
「無線快適度向上 マル得キャンペーン」では、IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応するAT-TQ7613のリリースを記念して、Wi-Fi 7/6E/6対応の無線LANアクセスポイント3製品を特別価格で提供いたします。
https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/wifi6_6e_7/
【キャンペーン期間】2026年9月30日（注文受付分）まで
https://digitalpr.jp/table_img/631/125468/125468_web_1.png
●キャンペーン価格の適用は、キャンペーン期間内の受注を対象といたします。
●出荷はキャンペーン期間内での出荷を基本とし、キャンペーン終了月の受注のみ出荷が翌月末までとなります。
●本キャンペーンには保守バンドル製品もございます。（デリバリースタンダード保守5年/7年付き）
●有償サポートサービスはキャンペーン対象外です。
＜Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」の特長＞
最新規格であるIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線LANアクセスポイント(AP)です。アンテナには4×4ストリームを採用し、6GHz帯で最大11Gbpsの高速通信に対応します。
2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯を同時に使用できます。
MLO(Multi-Link Operation)機能に対応する本製品は従来、2.4GHz、5GHz、6GHzなど複数の周波数帯を同時に利用して通信できます。
最適な周波数が自動で選択されるため、より安定かつ高速な通信を実現します。
エンタープライズに求められる各種機能を搭載しており、無線エリア内の収集した電波状況をもとに、最適なチャンネルや電波出力を自動的に調整し、安定した無線LAN環境を提供する「AWC」ソリューションに対応しているアドバンスドモデルとなります。
無線LANコントローラーを利用する場合には、最大3,000台までの管理可能な大規模環境までに対応したモデルとなります。Passpoint機能の搭載により、パスワード設定を一度することで、それ以降は自動接続しながら、高い安全性を確保したOpenRoamingに対応します。
●AT-TQ7613の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/
＜Wi-Fi 6E対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7403」の特長＞
IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線LANアクセスポイント(AP)です。
アンテナには2×2ストリームを採用し、6GHz帯で最大2.4Gbpsの高速通信に対応します。
2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯の同時使用が可能です。
エンタープライズに求められる各種機能を搭載しており、無線エリア内の収集した電波状況をもとに、最適なチャンネルや電波出力を自動的に調整し、安定した無線LAN環境を提供する「AWC」ソリューションに対応しているアドバンスドモデルです。
無線LANコントローラーを利用する場合には、最大3,000台までの管理可能な大規模環境までに対応したモデルとなります。Passpoint機能の搭載により、パスワード設定を一度することで、それ以降は自動接続しながら、高い安全性を確保したOpenRoamingに対応します。
●AT-TQ7403の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7403/
＜Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6403 GEN2」の特長＞
IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)に対応し、2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
アンテナには2×2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速通信に対応します。
エンタープライズに求められる各種機能を搭載しており、無線エリア内の収集した電波状況をもとに、最適なチャンネルや電波出力を自動的に調整し、安定した無線LAN環境を提供する「AWC」ソリューションに対応しているアドバンスドモデルです。
無線LANコントローラーを利用する場合には、最大3,000台までの管理可能な大規模環境までに対応します。
●AT-TQ6403 GEN2の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2/
■本キャンペーンに関する情報はこちらからご確認いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/wifi6_6e_7/
■概要：x320シリーズ PoE++促進キャンペーン
「x320シリーズ PoE++促進キャンペーン」では、アライドテレシスのレイヤー3ギガビット・インテリジェント・スイッチ2製品とAT-x320-10GH用外部電源1製品を特別価格で提供いたします。
AT-x320-10GHは8KカメラやLED照明など消費電力の大きな機器の集約に適しており、AT-x320-11GPTは配線が難しい箇所へのPoE給電を可能にします。
https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/x320/
【キャンペーン期間】2026年9月30日（注文受付分）まで
https://digitalpr.jp/table_img/631/125468/125468_web_2.png
●キャンペーン価格の適用は、キャンペーン期間内の受注を対象といたします。
●出荷はキャンペーン期間内での出荷を基本とし、キャンペーン終了月の受注のみ出荷が翌月末までとなります。
●本キャンペーンには保守バンドル製品もございます。（デリバリースタンダード保守5年/7年付き）
●有償サポートサービスはキャンペーン対象外です。
＜レイヤー3スイッチ「AT-x320-10GH」の特長＞
■本キャンペーンに関する情報はこちらからご確認いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/x320/
この機会に、高速・大容量通信に対応する無線LANアクセスポイントと、高消費電力機器にも対応可能なPoE++／PoEパススルー環境を組み合わせた、快適で柔軟な無線LAN環境の構築に向け、ぜひ本キャンペーンのご利用をご検討ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
