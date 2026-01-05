【キャンペーン開始】Wi-Fi 7/6E/6対応無線LANアクセスポイントなど特別価格で提供〜快適で柔軟な無線LAN環境の構築を支援〜





















本キャンペーン対象の300W電源「AT-PWR300-70」で駆動するPoE++スイッチです。最大90WのPoE++給電が可能な1GEポートを8ポート搭載し、AT-PWR300-70を3台接続した場合は全ポートで90W、筐体あたり最大720WのPoE給電が可能です。高精彩を実現する4K/8Kネットワークカメラや寒冷地向けヒーターが内蔵された監視カメラ、IEEE 802.11be対応の無線LANアクセスポイントなど、消費電力の大きい機器に安定したPoE給電を実現します。●AT-x320-10GHの詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x320-10gh/＜レイヤー3スイッチ「AT-x320-11GPT」の特長＞最大30WのPoE+給電が可能な1GEポートを8ポート搭載し、さらにPoEの受電が可能な1GEポートを1ポート搭載します。付属のACアダプターまたはPoE受電で、本体の駆動とPoE給電が可能なPoEパススルー対応スイッチです。PoEパススルーにより電源コンセントなしでも電源供給が可能なため、離れた場所へもネットワークを延長することができ、機器の配置の自由度を向上します。●AT-x320-11GPTの詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x320-11gpt/＜外部電源「AT-PWR300-70」の特長＞別売のAT-x320-10GH用300W電源です。1〜3台までの電源をAT-x320-10GHに接続できます。