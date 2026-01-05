株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー（本社：東京都台東区、代表取締役：山口 幸雄、以下 ）は、初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン（通称：チロルミク）のプリントシールを、全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップにあるマルチコピー機で展開する「eプリントサービス」にて1月26日(月)より販売を開始いたします。

イラストレーター・夢ノ内氏がチロルチョコのミルク味をテーマに描き下ろした甘くとろけるキュートな初音ミクを、全5種のデザインに落とし込みました。

＜「チロルミク」プリントシール商品特徴＞

※ご自身でカットしていただく仕様です。

■01_チロルミク





チロルチョコのミルク味とコラボしたスイートな初音ミクの

全身ビジュアルを使用しました。

MILKのパッケージをもじったMikuのロゴやハートの中に

あしらった牛柄、髪のとろけた毛先など

細部まで可愛さが詰まったデザインです。

■02_チロルミク





スイートなチロルミクのビジュアルをインスタントフォト風の

ラブリーなデザインに仕上げました。

真ん中でカットしていただき、スマートフォンの裏に挟んだり

カードとして持ち運ぶのもおすすめです♪

■03_チロルミク





夢ノ内氏描き下ろしの5種のデフォルメイラストを

使用！チロルチョコを持っていたり、ミルク味のキャラクター

「うしくん」がいたりとキュートなビジュアルとなっています。

チロルチョコから発売する「みっくみくみるくミント」とリンクした

デザインです。

■04_チロルミク





フリュー株式会社から展開予定のアミューズメント専用景品（プライズ）から、フリューオリジナルぬいぐるみシリーズ「もちぴこ」のチロルミクを使用！1枚でも、カットしてフレークシールにしても可愛いデザインです。

■05_チロルミク





フリューオリジナルぬいぐるみシリーズ

「もちぴこ」ぬいぐるみのチロルミクが証明写真風に！？

表情豊かなNG集にも注目です。

カットしてデコレーションなどのアレンジにもおすすめです。

＜チロルミクプリントシール概要＞

[キャラクター名] 初音ミク×チロルチョコ

[販売箇所] 全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップのマルチコピー機

【価格】 400円(税込)

【サイズ】 L判

【デザイン】 全5種

[コピーライト] Art by 夢ノ内 ©CFM ©チロルチョコ

[発売元] 株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー

＜ 「チロルミク」プロジェクトとは＞

チロルチョコと初音ミクの夢のコラボ開催！今回は人気イラストレーター夢ノ内氏が、ミルク味をテーマにした初音ミクのイラストを描き下ろしています。今回のコラボを記念して、各企業が「チロルミク」の様々なコラボ商品をお届けします。1月26日（月）からは、チロルチョコ株式会社が限定フレーバーの「チロルチョコ＜みっくみくみるくミント＞」を発売スタート！ 同日からは、株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジーが全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップのマルチコピー機で展開するeプリントサービスでチロルミクプリントシールを発売いたします。かわいさ満載のラインナップをお楽しみに。

[公式サイト]https://www.tirol-choco.com/

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



