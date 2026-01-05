初音ミク×チロルチョコのコラボ「チロルミク」を記念したプリントシールが登場！
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー（本社：東京都台東区、代表取締役：山口 幸雄、以下 ）は、初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン（通称：チロルミク）のプリントシールを、全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップにあるマルチコピー機で展開する「eプリントサービス」にて1月26日(月)より販売を開始いたします。
イラストレーター・夢ノ内氏がチロルチョコのミルク味をテーマに描き下ろした甘くとろけるキュートな初音ミクを、全5種のデザインに落とし込みました。
＜「チロルミク」プリントシール商品特徴＞
※ご自身でカットしていただく仕様です。
■01_チロルミク
チロルチョコのミルク味とコラボしたスイートな初音ミクの
全身ビジュアルを使用しました。
MILKのパッケージをもじったMikuのロゴやハートの中に
あしらった牛柄、髪のとろけた毛先など
細部まで可愛さが詰まったデザインです。
■02_チロルミク
スイートなチロルミクのビジュアルをインスタントフォト風の
ラブリーなデザインに仕上げました。
真ん中でカットしていただき、スマートフォンの裏に挟んだり
カードとして持ち運ぶのもおすすめです♪
■03_チロルミク
夢ノ内氏描き下ろしの5種のデフォルメイラストを
使用！チロルチョコを持っていたり、ミルク味のキャラクター
「うしくん」がいたりとキュートなビジュアルとなっています。
チロルチョコから発売する「みっくみくみるくミント」とリンクした
デザインです。
■04_チロルミク
フリュー株式会社から展開予定のアミューズメント専用景品（プライズ）から、フリューオリジナルぬいぐるみシリーズ「もちぴこ」のチロルミクを使用！1枚でも、カットしてフレークシールにしても可愛いデザインです。
■05_チロルミク
フリューオリジナルぬいぐるみシリーズ
「もちぴこ」ぬいぐるみのチロルミクが証明写真風に！？
表情豊かなNG集にも注目です。
カットしてデコレーションなどのアレンジにもおすすめです。
＜チロルミクプリントシール概要＞
[キャラクター名] 初音ミク×チロルチョコ
[販売箇所] 全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップのマルチコピー機
【価格】 400円(税込)
【サイズ】 L判
【デザイン】 全5種
[コピーライト] Art by 夢ノ内 ©CFM ©チロルチョコ
[発売元] 株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー
＜ 「チロルミク」プロジェクトとは＞
チロルチョコと初音ミクの夢のコラボ開催！今回は人気イラストレーター夢ノ内氏が、ミルク味をテーマにした初音ミクのイラストを描き下ろしています。今回のコラボを記念して、各企業が「チロルミク」の様々なコラボ商品をお届けします。1月26日（月）からは、チロルチョコ株式会社が限定フレーバーの「チロルチョコ＜みっくみくみるくミント＞」を発売スタート！ 同日からは、株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジーが全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップのマルチコピー機で展開するeプリントサービスでチロルミクプリントシールを発売いたします。かわいさ満載のラインナップをお楽しみに。
[公式サイト]https://www.tirol-choco.com/
※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。