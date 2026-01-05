ロングコートダディ・セルライトスパ・ニッポンの社長・蛙亭がお送りする関西発コント番組「コント・デ・ンガナ」の集大成を飾る『コント・デ・ンガナおおきにライブ』が開催されました！



























ロングコートダディ・セルライトスパ・ニッポンの社長・蛙亭がお送りする関西発コント番組「コント・デ・ンガナ」の集大成を飾る『コント・デ・ンガナおおきにライブ』が12/28(日)に開催されました！兎扮する正義のヒーロー・ナンマンをはじめとした名物コントほか、この日限りの新作コントに、1,000人超の観客が大熱狂！イベント見逃し配信チケットも販売中！