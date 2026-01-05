こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ロングコートダディ・セルライトスパ・ニッポンの社長・蛙亭がお送りする関西発コント番組「コント・デ・ンガナ」の集大成を飾る『コント・デ・ンガナおおきにライブ』が開催されました！
兎扮する正義のヒーロー・ナンマンをはじめとした名物コントほか、この日限りの新作コントに、1,000人超の観客が大熱狂！イベント見逃し配信チケットも販売中！
ABCテレビで毎週月曜深夜0時から放送中の「コント・デ・ンガナ」（全9回）。ロングコートダディ（堂前、兎）、セルライトスパ（大須賀、肥後）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、蛙亭（イワクラ、中野）という関西を代表するコント師4組8名が、毎週関西出身のゲスト「オモ・ロ・ビト」を迎えてお届けする関西発のコント番組だ。この「コント・デ・ンガナ」初のリアルイベント「コント・デ・ンガナおおきにライブ」が、12月28日（日）に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA・WWホールで開催された。番組で誕生した人気キャラクターたちによる名物コントの他、川畑泰史、20世紀（木本、しげ）、シカノシンプ（北川、ゆのき）、cacaoの浦田スタークらゲスト芸人を交えてのこの日限りの新作ユニットコントを披露し、1000人超の観客たちと大いに盛り上がった。
また、レギュラー放送でお届けしたコント「強盗」に引き続き、イベントでも血まみれのケツが登場！コント 「殺人事件」では、ホテルで起きた殺人事件をめぐって集められた宿泊客を前に、探偵（辻）が「犯人はこの中にいる」と語り出す。容疑者は、小説家（中野）、カップル（イワクラ、肥後）、チンピラ（木本）、返り血を浴びて手に凶器を持っている男（ケツ）の5人。どう考えても一番怪しいケツがなぜか積極的に犯人探しに協力していて・・・？
会場全体で大盛り上がりだったのは、「音楽の授業」。cacaoの浦田スタークが音楽教師役でゲストMCを務めるコーナーコントだ。「音楽の先生だけど体罰もする先生です」と恐ろしい宣言をする音楽教師に対面するのは、生徒役を務めるレギュラーメンバーの8人とシカノシンプの2人。「にちようび」という言葉だけで８小節のオリジナルソングを作っていくゲームに挑戦するが…ルール通りにできなければ、音楽教師のハリセンでしばかれる！？
特別ゲスト・川畑泰史が登場したコントは、「居酒屋」。居酒屋で、取引先へのミスで反省モードの後輩（辻、堂前）に、上司（肥後）が仕事の心得を真剣に説いている。すると、しれっとタブレットでオーダーしていたチンチロハイボールが運ばれてきて、後輩たちはサイの目に大盛り上がり！？そんな部下に、肥後の怒りが徐々に増していき…。
そしてお待ちかね、大人気シリーズコント「さあ行け！ ナンマン！」では、宿敵どうしのナンマンとゴミマンがまさかの方法で最終決戦！？これまでのあらすじを上映後、明転すると、土俵の前にカレーおじさん（肥後）が立っている。そこに、ナンマン（兎）とゴミマン（ケツ）が現れて…？
エンディングでは、レギュラーメンバー8人と、ゲストのシカノシンプ、浦田スターク、しげの12人がトーク。あるコントに出演するはずだったしげが「兎のミスで出番を飛ばされた！」と猛抗議！ この対立構図を見た堂前が「次回への伏線ができました」とコメントし、中野も「また皆さんでコントができたらいいなと思います」とシーズン２への期待を語った。そしてメンバーの「コント〜！」の声にお客さんが「デンガナ〜！」と返す会場一体のコール＆レスポンスが叶った束の間、ケツが「ゴ〜ミマ〜ン！」とその声を轟かせ、3か月に渡った番組の集大成、「コント・デ・ンガナおおきにライブ」の幕が降りた。
幕間には、番組のNG集と、オンエアでは尺の都合で泣く泣くカットされた「マナー講座」の未公開シーンが上映され、エンドロールでは番組収録時のオフショットが盛りだくさん！
配信チケットは1月12日（月・祝）12時までFANY Ticketにて販売中、見逃し配信は同日23時59分まで。会場に来れなかった方も、もう一度おかわりしたい方もぜひご覧ください！
■出演者：ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭
ゲスト：川畑泰史、20世紀、浦田スターク(cacao)、シカノシンプ
■共催：朝日放送テレビ ／ 吉本興業
▼見逃し配信
2026年1月12日(月・祝)23:59まで
▼配信チケット販売期間
2026年1月12日(月・祝)12:00まで
▼配信チケット料金：2,800円(税込)
▼チケット販売ページ
https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/conte_de_ngana
【番組情報】
月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」
最終回はABCテレビにて
1月10日(土)深夜0時〜0時25分（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）
◆出演◆ ロングコートダディ セルライトスパ ニッポンの社長 蛙亭
ゲスト：coming soon…
【番組HP／SNS】
◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/sp/conte_de_ngana/
◆TVer◆ https://tver.jp/series/sraq2fwo1p
◆公式X◆ https://x.com/conte_de_ngana
◆公式Instagram◆ https://www.instagram.com/conte_de_ngana/
◆公式TikTok◆ https://www.tiktok.com/@conte_de_ngana
