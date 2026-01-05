GAC、複数の「中国横断ドライブ（Cross-China Drive）」賞を受賞し、中国独立自動車ブランド初の「三重保証ポリシー（Triple Assurance Policy）」を発表

天津（中国）、2026年1月1日 /PRNewswire/ -- 12月28日、2025年中国デジタル自動車コンテスト（2025 China Digital Automobile Competition）のグランド・フィナーレおよびデジタル「中国横断ドライブ（Cross-China Drive）」表彰式（Digital 「Cross-China Drive」 Awards Ceremony）が天津で開催されました。China-SAEとNational Big Data Alliance of New Energy Vehiclesが共同主催したこの大会では、新たなデジタル「中国横断ドライブ（Cross-China Drive）」形式が導入され、10以上の主要新エネルギー自動車ブランドが参加しました。30日以上にわたる過酷な長距離テストと熾烈な競争を経て、GACの各ブランドは卓越したパフォーマンスを発揮し、複数の賞を受賞しました。

HYPTEC HLは「没入型全次元快適性のベンチマーク（Benchmark for Immersive All-Dimensional Comfort）」に、GAC ALL-NEW S9は「全シナリオ運転支援適応性のベンチマーク（Benchmark for All-Scenario Assisted Driving Applicability）」に、AION i60は「知能型エネルギー効率管理のベンチマーク（Benchmark for Intelligent Energy Efficiency Management）」にそれぞれ選出されました。

コンテストを通じて実証された技術力と品質耐久性を基盤に、GACは自社3大ブランドであるHYPTEC、GAC、AIONが共同で「三重保証ポリシー（Triple Assurance Policy）」を開始することを正式に発表しました。この画期的な政策により、メーカーは3つの主要分野について全責任を負うことを約束します。つまり、バッテリ、モーター、電子制御システムの問題に起因する熱暴走事故、規定値を超えるバッテリ劣化、およびインテリジェント・パーキング機能による事故です。これにより、GACは中国の独立系自動車メーカーとして初めて三重保証ポリシー（Triple Assurance Policy）を導入し、車両ライフサイクル全体（購入、日常使用からメンテナンスまで）をカバーする安心保護システムを確立し、中国の自動車産業を価格競争から価値志向の保証という新たな次元へと引き上げました。

この三重保証ポリシー（Triple Assurance Policy）の導入は、コンテストの「極限の挑戦」という条件下で培われた信頼を、ユーザに対する長期的なコミットメントへと昇華させる重要な一歩です。今後、GACの自社ブランドはユーザ中心の理念を堅持し、より信頼性の高い製品、より透明性の高い約束、より包括的なサービスを提供し続けることで、中国の自動車産業の高品質な発展を推進し、ユーザにとって真に安心かつ安全なモビリティ体験を創造してまいります。





