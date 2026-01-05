Haier、パリ・サンジェルマンと提携し、グローバルユーザーにチャンピオン体験を創出

パリ・サンジェルマンのスター選手が新年TVCを通じて、世界13都市のランドマークスクリーンを鮮やかに照らし出す

北京、2026年1月2日 /PRNewswire/ -- 2025年の幕が下りる中、世界をリードするIoTエコシステムブランドであるHaierは、世界有数の成功を収めるフットボールクラブであるパリ・サンジェルマン（PSG）とのパートナーシップを通じて、チャンピオンの精神を世界中のオーディエンスに届けました。2025年12月31日、PSGのスター選手が制作した新年TVCが、フランス、ポーランド、エジプト、サウジアラビア、日本を含む市場における13の主要都市のランドマーク屋外スクリーンを鮮やかに照らし出し、祝賀のメッセージを超えて、卓越性、リーダーシップ、そしてグローバルなつながりを基盤とする共通のチャンピオン・マインドセットを体現しました。

チャンピオンの精神がイノベーションとグローバルなユーザー体験を鼓舞

新年のキャンペーンは、Haier自身の卓越性の追求を反映しています。先駆的な中国メーカーから真のグローバルエコシステムブランドへと成長したHaierは、現在、200を超える国・地域で10億世帯以上にサービスを提供しています。2024年、Haierは559億ドルのグローバル連結売上高を達成し、世界の大型家電小売市場において16年連続で首位を獲得しました。

PSGがパフォーマンスの限界に果敢に挑み続けるのと同様に、Haierもテクノロジーとユーザー体験において同じチャンピオンの精神を体現しています。「パリ・サンジェルマンとのパートナーシップを通じて、当社のスポーツマーケティング戦略をさらに高度化できることを大変うれしく思います。偉大なチームは、精度、チームワーク、そして絶え間ない改善によって勝利をつかみます。当社の製品づくりも同様に、人を中心に設計され、テクノロジーによって支えられ、日常の使用を通じてその価値が証明されています」と、Haier Groupの取締役会副会長兼社長であるHaishan Liang氏は述べています。

このビジョンは、現地化された研究開発、製造、マーケティングを一体化し、地域のライフスタイルに最適化したソリューションを創出するHaierの「三位一体」のローカライゼーション戦略によって支えられています。このアプローチは、グローバルなイノベーションネットワークと相まって、Haierのテクノロジーが世界中の多様なユーザーニーズに応えることを確かなものにしています。

日本では、Haierの超薄型冷蔵庫が、都市部のコンパクトな住環境に向けて設計されています。欧州では、高いエネルギー効率を備えた洗濯機が、サステナビリティへの期待や規制基準に対応しています。米国では、大容量洗濯機がファミリー志向のライフスタイルに応えています。

タイでは、Haierの「UV Cool Voice Series」エアコンが、タイ語と英語の双方に対応したAI音声制御機能を搭載している一方、中東およびアフリカでは、過酷な気候条件下においても高い信頼性と効率性を発揮するよう設計されたHaierの空調ソリューションが展開されています。



無限の可能性を切り拓くエコシステムの未来へ

機能や性能の枠を超え、Haierはスマートリビング、インダストリアルインターネット、ヘルステックの分野において、ユーザーやパートナーと共に無限の価値を創出するというビジョンの下、開かれた活力あるエコシステムの構築を継続的に拡大しています。

グローバルな製造イノベーションを支えるCOSMOPlat産業用インターネットプラットフォームと、健康とウェルビーイングに注力するYingkang Lifeエコプラットフォームを通じて、エコシステムブランドとしてのHaierの影響力は世界規模で拡大を続けています。

強い責任感の下、HaierはサステナビリティおよびESG（環境・社会・ガバナンス）の原則をグローバルな事業運営に統合し、事業を展開するすべての市場において、長期的で持続可能な発展を支援しています。

さらに、Haierは世界中のユーザーとの感情的なつながりを一層強化し続けています。鮮やかに照らし出されたランドマークスクリーンは、共通の価値観に根ざした祝祭を分かち合う象徴となっています。



また、Haierのグローバル・ファン・フェスティバルは、エンゲージメントとコミュニティ形成における重要なプラットフォームであり続けています。マレーシアで先般開催されたイベントの成功に続き、今後も同フェスティバルは、世界各地で数百に及ぶローカライズされたイベントを通じてユーザーをつなぎ、より深い交流や共有体験を育みながら、成長を続けるグローバルコミュニティの形成を推進していきます。

2026年の幕開けにあたり、Haierはテクノロジー、イノベーション、そして共有する価値観を通じてチャンピオン体験を提供し続けることに揺るぎない姿勢を示し、世界中のユーザーと共に新たな可能性へ歩みを進めています。

https://www.haier.com/global/ をご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」というパーパスの下、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションのソリューションを提供する、世界をリードするグローバルプロバイダーです。Haierは常にユーザー中心の姿勢を貫き、次の3つの柱から成る事業基盤を構築してきました。スマート・リビング、総合健康産業、デジタル経済産業です。同社は10の研究開発センター、35の工業団地、163の製造センターを設立しており、2024年には世界売上高559億ドルを達成する見込みです。Haierは、Kantar BrandZの「最も価値あるグローバルブランドTOP100（Top100 Most Valuable Global Brands）」に7年連続でランクインしています。さらに、Euromonitorの「世界大型家電ブランド（Global Major Appliances Brand）」において、16年連続でNo.1の地位を維持しています。Haierは8社の上場企業を擁し、その子会社であるHaier Smart Homeは、フォーチュン・グローバル500およびフォーチュンの「世界で最も賞賛される企業（World's Most Admired Companies）」に名を連ねています。

（日本語リリース：クライアント提供）

