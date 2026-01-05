Kishore Mahbubani氏: 珠海、市の未来像を発表

中国・広州、2025年12月31日/PRNewswire/ -- 南発のニュースレポート：

「珠海を訪れて、本当に衝撃的な体験だったと言わざるを得ません。」

これは、著名な学者でありシンガポールの元国連大使でもあるKishore Mahbubani氏が、Southの「Inside China」シリーズの一環として中国南部の都市・珠海を最近訪問した際に語った言葉です。

低空域航空の現場を間近で体験し、中国本土とマカオの協力関係を自らの目で観察する中で、Mahbubani氏は、珠海で台頭する産業――とりわけ「低空経済」――が最も強い印象を残したと述べました。

「多くの分野において、中国はすでに技術面で世界トップに立っています」と彼は語りました。

唐家港の無人航空機（UAV）物流運用拠点では、Mahbubani氏は、ドローンがすでに島嶼点検、消防、養殖、物流などに活用されている様子を視察し、さらに乗客を運ぶ電動垂直離着陸機（eVTOL）のデモンストレーションも目にしました。

特に印象的だったのは、億航（EHang）が民間の無人旅客用eVTOL航空機として世界で初めて商業耐空証明を取得し、すでに商業運航が認可され、複数の海外市場へ輸出されている点だと述べました。

1980年に設立された中国初期の経済特区の一つである珠海は、低空経済を牽引役として、新興産業の急速な成長を遂げてきました。珠海市には関連企業が75社以上集積しており、中国初となる越境型の低空域空域管理システムバージョン2.0を立ち上げ、広東・香港・マカオ・グレーターベイエリアにまたがる約3,600平方キロメートルをカバーしています。

新興産業に加え、Mahbubani 氏は、伝統的な製造業がどのように変革されているかについても視察しました。

Gree Electric Appliances（Zhuhai Jinwan）有限公司では、自動化によって生産効率が大幅に向上しており、米国の関税引き上げにもかかわらず、今年も輸出は引き続き成長しています。

金湾子会社の総経理であるChen Huadong氏は、Greeの海外売上の70％以上が自社ブランドによるものであり、中東の酷暑から北欧の氷点下環境まで、さまざまな気候条件に合わせて製品をカスタマイズしていると述べました。

「Greeを訪問したことも、衝撃的な体験でした」とMahbubani氏は語りました。

Mahbubani氏の旅のもう一つの訪問先は横琴でした。ここでは、広東・マカオ深度協力区がマカオの経済多角化を支援しており、現在では数万人の住民と多数のマカオ資本企業が進出・運営しています。

今回の旅を振り返り、Mahbubani氏は、中国を長年見てきた観察者にとっても、その変化の規模は驚くべきものだと語りました。「世界は変わった」と彼は語りました。「人々は実際に訪れて、自分の目で確かめるべきです。」

（日本語リリース：クライアント提供）

