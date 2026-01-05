パリバゲット、メジャーリーグサッカー（MLS）のLAFCとパートナーシップを締結

韓国を拠点とする食品メーカーが、LAFCの名コンビであるソン・フンミン選手とデニス・ブアンガ選手を称えた「Heung-Bu Duo」パンを発売

国内向けの商品およびマーチャンダイジング展開に加え、米国市場を中心としたマーケティングキャンペーンを実施

ロサンゼルス、ソウル（韓国）、2025年12月31日 /PRNewswire/ -- パリバゲットは、2026年よりロサンゼルス・フットボール・クラブ（LAFC）のファンおよびパリバゲットの顧客に向けて、「Heung-Bu Duo」（ソン・フンミン選手、デニス・ブアンガ選手）に着想を得た商品を展開します。



Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From left: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S.



今回のパートナーシップは、韓国の食品・外食産業企業が米国を拠点とするスポーツチームと提携する初の事例となります。また、本提携は、2023～2024年のパリ・サンジェルマン（PSG）、2025年のイングランド・プレミアリーグ、トッテナム・ホットスパーとの協業に続く、パリバゲットにとって3度目のグローバルスポーツコラボレーションです。

本提携を通じて、パリバゲットは2026年よりLAFCをテーマにしたベーカリー商品および関連グッズを展開するとともに、ミート＆グリートイベントやチケットプレゼント企画など、多様な顧客参加型プログラムを実施する予定です。

パリバゲットの副会長であるホ・ジンス（Jin Soo Hur）は次のように述べています。

「スポーツは、世界中のファンをつなぎ、より深いエンゲージメントを生み出す強力なコンテンツです。LAFCとのパートナーシップを通じて、私たちのパンとともに喜びや特別な体験を共有できるさまざまな機会を提供していきます。」

LAFCの共同社長であるラリー・フリードマン（Larry Freedman）氏は次のようにコメントしています。

「高品質でおいしい商品で世界中の消費者に愛されているグローバルベーカリーブランド、パリバゲットと提携できることを大変嬉しく思います。このパートナーシップにより、サッカーと食の素晴らしい体験を通じて、人々を結びつけ、双方のブランド価値をさらに高めていきます。」

LAFCは2018年にロサンゼルスで創設されたクラブで、現在はソン・フンミン選手、デニス・ブアンガ選手、ウーゴ・ロリス選手といったスター選手が在籍しています。ソン選手の加入により、クラブは世界的な注目を集め、韓国および国際的にファン層を急速に拡大しています。

パリバゲットは、ベーカリーとスポーツを融合させた独自の取り組みを通じて、クラブや選手をテーマにした商品・グッズの展開、顧客向けプロモーション、スタジアム広告などを実施し、世界中のスポーツファンとの接点を拡大しています。PSGのホーム試合で韓国語によるLEDメッセージ「Hello! Paris Baguette」を掲出したほか、PSGのスター選手が商品を楽しむ映像制作など、革新的なキャンペーンが高く評価され、韓国広告主協会より「Marketer of the Year Award」を受賞しました。また、トッテナム・ホットスパーのホームスタジアムではコーヒーも提供しています。

パリバゲットは、韓国国内に約3,400店舗、米国・欧州・アジアの15カ国に約700店舗を展開し、世界全体で4,100店舗以上を運営しています。北米（米国含む）では、2030年までに1,000店舗の展開を目指しており、最近ではテキサス州で現地ベーカリー工場の建設を開始しました。



Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From right: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com