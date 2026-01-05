Âè25²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡Ê2026¡¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡ËTEAM JAPAN¸ø¼°µÇ°¥á¥À¥ë¡¡Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¾¾ËÜµ«¾Ï¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¾´°ìÏº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè25²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡Ê2026¡¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡ËTEAM JAPAN¸ø¼°µÇ°¥á¥À¥ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢²¼µ¤ª¿½¹þ¤ßÀè¤Ë¤Æ1·î5Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè25²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡Ê2026¡¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡ËTEAM JAPAN¸ø¼°µÇ°¥á¥À¥ë
Âè25²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡Ê2026¡¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëTEAM JAPAN¤Î³èÌö¤ò»¾¤¨¤ëµ®½Å¤ÊµÇ°¥á¥À¥ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¥á¥À¥ë¤Î°Õ¾¢
É½ÌÌ¡§¡ÖÈþ¤·¤¤½÷¿À¡×¤Ë¡ÖTEAM JAPAN¡×¤Î¥ïー¥É¥Þー¥¯¤È¡ÖÀã¤Î·ë¾½¤Î¥¤¥áー¥¸ ¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
Î¢ÌÌ¡§Î¢ÌÌ¤Ï¡ÖTEAM JAPAN¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤È¥¿¥°¥é¥¤¥ó¥í¥´¡ÖRISING TOGETHER¡×¤òÇÛ¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»Ñ¤ò¡ÖÄ¾Àþ¡×¤Ç¡¢ÌöÆ°´¶¤È°ìÂÎ´¶¤ò¡Ö¶ÊÀþ¡×¤ÇÉ½¸½¡£
µ¬³ÊµÚ¤Ó²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë
①½ã¶âÀ½¡ãÄ¾·Â33mm¡¦21g¡ä1,100,000±ß ¸ÂÄê¿ô25¸Ä
②½ã¶âÀ½¡ãÄ¾·Â23mm¡¦7.5g¡ä 396,000±ß ¸ÂÄê¿ô50¸Ä
③½ã¶äÀ½¡ãÄ¾·Â50mm¡¦50g¡ä 33,000±ß ¸ÂÄê¿ô500¸Ä
④½ã¶â¡¢½ã¶ä£²ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê②¡Ü③¡Ë429,000±ß ¸ÂÄê¿ô50¥»¥Ã¥È
¤ª¿½¹þÀè
¡ü¾¾ËÜµ«¾Ï¹©¶È¡Ê³ô¡ËµÇ°¥á¥À¥ë»öÌ³¶É TEL 0120-153-154 ¡¿ FAX 0120-715-712
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö Ê¿Æü ¸áÁ°£¹»þ～¸á¸å£µ»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢£Æ£Á£Ø¤Ï24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
¡ü¾¾ËÜµ«¾Ï¹©¶È¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È £Å－£í£å£ä£á£ì¡¥£ê£ð¡Êhttps://e-medal.jp/¡Ë