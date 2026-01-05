世界税関機構、3か国語による報告書で「電子商取引プラットフォーム」を高く評価





ドバイ：デジタル商取引と新経済のためのグローバルプラットフォーム

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月31日 /PRNewswire/ -- 税関分野におけるイノベーションでドバイが世界的なリーダーシップを発揮していることを示す新たな節目として、ドバイ税関の革新的なクロスボーダー電子商取引プラットフォームが、世界税関機構（WCO）による3か国語（フランス語、英語、スペイン語）の特別報告書において広く賞賛されました。同報告書は、ドバイ税関がデジタルトランスフォーメーションにおける世界的なモデルとしての役割を果たしていることを確認しています。この成功事例は、効果的な政策、強固なパートナーシップ、先進技術を通じて、税関サービスのイノベーションと国境管理が実現可能であることを示しています。



Dubai Customs Building



この関心は、UAEにおける電子商取引分野の力強い成長を浮き彫りにしており、数千人規模の雇用を創出するとともに、成長に向けた指導部のビジョンの前進に寄与しています。また、ドバイ首長国における海上および航空による貨物輸送量も顕著な成長を記録しており、物流とデジタル商取引を原動力とした経済拡大のグローバル拠点となることを目指すドバイのD33ビジョンの実現に貢献しています。

力強い市場成長を背景に、UAEの電子商取引市場は2024年に323億ディルハム（88億ドル）に達し、2029年には506億ディルハム（138億ドル）に拡大すると予測されています。これを支える取り組みとして、ドバイ税関は、低額電子商取引貨物の20～30%を同局のプラットフォームへ移行することを目標としています。多国籍の国際宅配事業者および中小企業（SME）との協力を通じて、ドバイ税関は、先進的な貿易円滑化のもとで、すべての関係者が利益を享受できる体制を確保しています。同プラットフォームの適用範囲は地域レベルにも広がっており、GCC全域にわたる電子商取引ルートを支援しています。これらの目標は、10年以内に経済規模を倍増させ、ドバイを世界有数の経済都市トップ3に位置付けるとともに、世界トップ5の物流ハブとして確立することを目指すドバイ経済アジェンダ（D33）を後押しするものです。

この世界的な成果について、ドバイ税関の事務局長顧問兼最高AI責任者を務めるJuma Al Ghaith氏は、世界税関機構からの評価は、貿易および電子商取引の分野においてドバイ税関が主導してきた変革の深さを示すものであり、ドバイを未来の都市、そして新経済におけるグローバルハブとするという賢明な指導部のビジョンを体現するものであると強調しました。

ドバイ税関の税関開発担当エグゼクティブディレクターを務めるAtiq Al Muhairi氏は、次のように述べました。「ドバイ税関の電子商取引プラットフォームは、政府機関と物流会社との連携を強化することで越境貿易の円滑化を実現し、企業が税関要件を迅速かつ容易に順守できる環境を整えるとともに、物流システムを電子商取引の物流動向と整合させるものであり、質的飛躍であると同時に新たなベンチマークとなっています。」

同氏はさらに、「WCOの報告書によれば、同プラットフォームは、技術が貿易の円滑化にいかに効果的に寄与するかを世界的に示す事例となっています」と述べました。

