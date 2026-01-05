制御も情報もまとめてつながる積層信号灯「LR5-LAN」FA現場のニーズに応えてEtherNet/IP対応 2026年1月5日発売！
「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、積層信号灯(Ethernet制御)「LR5-LAN」EtherNet/IP対応をラインアップに加え、2026年1月5日にリリースします。
製品LR5-LAN
●積層信号灯(Ethernet制御)LR5-LANシリーズ
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000000983.html
■発売背景
近年、FA業界で産業用ネットワークの需要が高まってきている中、汎用的に使用することができるEtherNet/IP対応製品の普及が進んでいます。こうした流れを受け、積層信号灯(Ethernet制御)「LR5-LAN」EtherNet/IP対応シリーズをラインアップに加え、発売します。
■商品の特長
＊通信プロトコル EtherNet/IPに対応、PLC制御でリアルタイム性確保
通信プロトコル説明
＊EDS(Electronic Data Sheet)ファイル対応で簡単設定
EDSファイル対応で簡単設定
■商品概要
商品名：積層信号灯(Ethernet制御)LR5-LAN EtherNet/IP対応
発売日：2026年1月5日(月)
＜型式と価格＞
LR5-302WINW-RYG：オープン価格
LR5-302WIBW-RYG：オープン価格
LR5-302LINW-RYG：オープン価格
LR5-302LIBW-RYG：オープン価格
※上記型式以外の仕様もございます。
詳細は、製品ページにてご確認ください
■会社概要
商号 ： 株式会社パトライト
代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔
所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル
創業 ： 1947年1月
設立 ： 1985年2月
事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、
生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、
見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションを提供。
資本金 ： 3億円
URL ： https://www.patlite.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社パトライト 技術・修理相談窓口
TEL：0120-497-090
お問い合せフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/