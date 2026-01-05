「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、積層信号灯(Ethernet制御)「LR5-LAN」EtherNet/IP対応をラインアップに加え、2026年1月5日にリリースします。





製品LR5-LAN





●積層信号灯(Ethernet制御)LR5-LANシリーズ

URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000000983.html









■発売背景

近年、FA業界で産業用ネットワークの需要が高まってきている中、汎用的に使用することができるEtherNet/IP対応製品の普及が進んでいます。こうした流れを受け、積層信号灯(Ethernet制御)「LR5-LAN」EtherNet/IP対応シリーズをラインアップに加え、発売します。









■商品の特長

＊通信プロトコル EtherNet/IPに対応、PLC制御でリアルタイム性確保





通信プロトコル説明





＊EDS(Electronic Data Sheet)ファイル対応で簡単設定





EDSファイル対応で簡単設定





■商品概要

商品名：積層信号灯(Ethernet制御)LR5-LAN EtherNet/IP対応

発売日：2026年1月5日(月)





＜型式と価格＞

LR5-302WINW-RYG：オープン価格

LR5-302WIBW-RYG：オープン価格

LR5-302LINW-RYG：オープン価格

LR5-302LIBW-RYG：オープン価格

※上記型式以外の仕様もございます。

詳細は、製品ページにてご確認ください









■会社概要

商号 ： 株式会社パトライト

代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔

所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル

創業 ： 1947年1月

設立 ： 1985年2月

事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、

生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、

見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションを提供。

資本金 ： 3億円

URL ： https://www.patlite.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社パトライト 技術・修理相談窓口

TEL：0120-497-090

お問い合せフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/