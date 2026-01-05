亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、「ハッピーターン」のコンセプトショップである「HAPPY Turn’s」（ハッピーターンズ）にて、昨年冬にご好評をいただいた『8個 ハッピーターンズ カラメルプリン』を1月14日（水）から3月末頃までの期間限定で発売します。 「HAPPY Turn’s」は、「ハッピーターン」を“幸せを広げるギフト”として変身させ、2012年に誕生しました。幸せは広がって、またかえってくる。そうして「世界中がHAPPYで満ちるといいな」そんな願いを込めています。

■濃厚な味わいで、とろけるような幸せ

「ハッピーターンズ リッチメルトタイプ」から、昨年冬に期間限定で発売し大変ご好評をいただいた『8個 ハッピーターンズ カラメルプリン』を期間限定で再発売します。 「ハッピーターンズ リッチメルトタイプ」は2016年より発売している人気シリーズです。国産米を使用したやわらかな生地に焦がしバターオイルをきかせ、北海道産ミルクパウダーを使用した濃厚な味わいのホワイトチョコをしみこませた後、たっぷりのパウダーでふんわりと包み込んでおり、口の中でとろけるような食感と濃厚な味わいが特長です。

■粗めのカラメルシュガーのザクザク食感が楽しめるカラメルプリン仕立て

『8個 ハッピーターンズ カラメルプリン』は、カスタード風味でやさしい甘さのパウダーと、ほろ苦いカラメルシュガーで仕上げました。なめらかで濃厚な味わいと、存在感のあるカラメルシュガーのザクザク食感が楽しめる、カラメルプリン仕立てです。 パッケージは、昔ながらの喫茶店をイメージしたレトロでかわいらしいデザインに仕上げています。冬の贈り物やお手土産にもぴったりです。

【商品概要】

1. 商品名 8個 ハッピーターンズ カラメルプリン2. 発売期間 1月14日（水）～3月末頃まで※数量限定のため無くなり次第終了いたします3. 価格（税込） 1,080円4. お取り扱い店舗 ・阪急うめだ本店 地下1階 HAPPY Turn’s・神戸阪急 地下1階 HAPPY Turn’s・博多阪急 地下1階 HAPPY Turn’s・阪急オンラインストア