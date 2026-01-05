新年あけましておめでとうございます。MAPJOBです。

MAPJOBは、求職者の方にとっては自分に合った仕事を安心して探せる場所、企業の皆さまにとっては必要な人材と出会える場であり続けることを大切にしています。雇用を取り巻く環境が大きく変化する中で、働き方や価値観は多様化し、「条件が合うか」だけでなく「自分に合っているか」を重視する動きが広がっています。そうした状況の中で、求職者と企業の双方が納得して選択できる情報を届けることが、私たちが担う社会的な役割のひとつであると考えています。

今年の方針

2026年は、企業の採用状況や人材ニーズを丁寧にお伺いしながら、それぞれの状況に合った形で求人募集をご提案できる取り組みを強化していきます。また、地図から探す求人サイト「MAPJOBキャリア」では、勤務地や通勤のしやすさ、働く環境など、仕事選びに必要な判断材料を分かりやすく整理することで、ミスマッチの少ない出会いを生み出すことを目指しています。すぐに転職を決める方も、じっくり情報収集をしたい方も、そして採用活動に取り組む企業の皆さまにも、安心して選択できる求人体験を提供してまいります。

MAPJOBからのお知らせ

2026年に向けて、MAPJOBでは以下の取り組みを進めています。・求人検索画面の操作性を改善し、より直感的に探せる設計へ・求人情報の見せ方を段階的にアップデート・求職者の行動データをもとにした改善施策の強化今後は、より一人ひとりの状況に合った求人と出会える仕組みづくりの強化にも取り組んでいく予定です。

求職者・企業の皆さまへ

求職者の皆さまには、すぐに転職を決める方にも、じっくり検討したい方にも、安心して情報収集ができる場所を提供してまいります。企業の皆さまには、採用条件だけでなく、職場の魅力や働き方が正しく伝わることで、納得感のある採用につながる環境を整えてまいります。

ぴったりの仕事が見つかる!LINE登録で適職診断+レア求人

転職活動や仕事探しをしていると、「自分に本当に合った仕事って何だろう?」と悩むことはありませんか？公式LINEに登録すると、無料で適職診断が受けられるだけでなく、特別な求人がLINEに届きます。あなたにぴったりの仕事、きっと見つかります。今すぐLINE登録！

https://page.line.me/764qqqyd?oat_content=url&openQrModal=true