株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、京都府井手町の公立保育所3施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年1月5日から導入することをお知らせいたします。

井手町によると、コドモンの導入により、保護者の負担軽減と利便性の向上や、保育所内の業務効率化による保育の質の向上を図るとのことです。これにより、京都府内では計11自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※府内の契約自治体数は2025年12月1日時点の情報です

■井手町における導入の背景と目的

現状、井手町の公立保育所では、欠席等の連絡が集中する朝の時間帯は、保護者から園への電話がつながりにくくなるため、何度も電話を掛けなおす必要があるなど保護者の負担が大きく、利便性に欠けることや、欠席連絡を受けた職員と各担任保育士との情報共有にも時間を要することなどが課題となっていました。

【導入の目的】

・保護者の負担軽減と利便性の向上・保育所内の業務効率化による保育の質の向上

■井手町で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、井手町の公立保育所3施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などの連絡を、保護者がアプリから申請できます。保護者は簡単な操作で瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者保育施設双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせ一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定して連絡事項をテンプレートに記載するだけで、簡単に配信できます。情報はメールの他に、スマホの通知機能やアプリ内通知など、さまざまな方法で配信することができます。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳を電子化します。保護者はスマホアプリを使って、家庭での様子を選択形式で報告するため、最小限の手間で入力できます。園では、園での様子を写真も活用しながらフィードバックすることができます。

【4】登降園管理

園児の登降園時刻を、二次元コードをかざして打刻することで、出席簿等の作成や延長保育料計算の業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【井手町担当者からのコメント】

「コドモンの導入により、保護者のみなさまの負担軽減と利便性の向上につながること、園業務の効率化により、保育士が園児の保育に専念でき、保育の質の向上につながることを期待しています。」（井手町住民福祉課）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2024」 株式会社東京商工リサーチ（2025年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

