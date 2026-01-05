¥¹¥Þ¥ÛRPG¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ÇÀ¼Í¥¡Ö°ËÆ£ºÌ¼Ó¡×¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò1·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒEX(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî½çµ¨)¤Ï¡¢iOS¡¿AndroidÃ¼ËöÍÑ¥¹¥Þ¥ÛRPG¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÅ·æÆ¤±¤ë¸áÌ¼¥ê¥ó¥«¡×¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡Ö°ËÆ£ºÌ¼Ó¡×¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò1·î15Æü23:59¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¼Í¥Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¥ß¥ê¥ª¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡ÖÅ·æÆ¤±¤ë¸áÌ¼¥ê¥ó¥«¡×Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡Ö°ËÆ£ºÌ¼Ó¡×¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¹ç·×5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://ex-corp.co.jp/news/20260101.html
À¼Í¥Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÅ·æÆ¤±¤ë¸áÌ¼¥ê¥ó¥«¡×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)00:00～2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)23:59
¢£±þÊçÊýË¡¡§¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È
(1) X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡Ú¸ø¼°¡Û¥ß¥ê¥ª¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー( @mmon_ex )¡×¤ò¥Õ¥©¥íー
(2) ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°X¡§ https://x.com/mmon_ex
¡Ú¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¥ß¥ê¥ª¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー
¢£¥«¥Æ¥´¥ê¡¡¡§¥²ー¥à(RPG)
¢£ÈÎÇäÎÁ¶â¡¡¡§ÌµÎÁ(°ìÉôÍÎÁ¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê)
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§iOS 13.0°Ê¹ß(iPhone¡¢iPad¡¢¤ª¤è¤ÓiPodtouch¤ËÂÐ±þ)¤â¤·¤¯¤ÏAndroid 6.0°Ê¹ß
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
iOS¡¡¡¡¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id1321742173?mt=8
Android¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ex.million_monster&hl=ja
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨Å¾ÇäËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢³Æ¿§»æ¤Ë¤Ï»öÌ³¶ÉÂ¦¤Ç¡ÖÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡×¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òµÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¡¢³¤³°È¯Á÷¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¸¢Íø¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊ¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦ÈÎÇä¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¾ÞÉÊ¤òÊÖµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÁ÷»þ¤Î»ö¸Î¡¢²á¼º¤Ë¤è¤ëÇËÂ»Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÅö¼Ò¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Î¾å¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤ÏÅö»öÌ³¶É¤è¤êX¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ª¤è¤Ó¥²ー¥àÆâ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁªÏ¢Íí¸å¡¢²¼µ¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅöÁª¸¢Íø¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿´ü¸ÂÆâ¤ËÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¦¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¦ÅöÁª¸å¤Ë¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç