防爆型携帯用赤外線カメラの世界市場2026年、グローバル市場規模（タッチ式、非タッチ式）・分析レポートを発表
2026年1月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「防爆型携帯用赤外線カメラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、防爆型携帯用赤外線カメラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の防爆型携帯用赤外線カメラ市場規模は2024年時点で1億0800万米ドルと評価されています。
今後も産業安全対策の強化や危険環境での監視需要の高まりを背景に、市場は着実に拡大し、2031年には1億4300万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.1パーセントであり、比較的安定した成長が見込まれる市場です。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を考慮し、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と用途
防爆型携帯用赤外線カメラは、化学プラント、天然ガス採掘現場、海洋設備、液化天然ガス関連施設などの危険環境において、温度監視や安全点検を行うために設計された機器です。
これらの装置は非接触で温度を検知できるため、火災や爆発のリスクを未然に防ぐことが可能です。
また、環境監視業務、精製施設、給油所、危険物保管エリア、天然ガス配管などでも使用されており、安全監督機関や消防関連機関によるリアルタイム監視を支援し、人員と設備の安全確保に大きく貢献しています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。
メーカー別、地域別、国別、方式別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と将来動向を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化をもたらす要因についても多角的に検討されています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに方式別、用途別に整理されており、安全設備投資や調達計画を検討する際の重要な判断材料となります。
________________________________________
調査目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、防爆型携帯用赤外線カメラの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、関連企業は自社の競争ポジションや市場参入戦略を検討しやすくなります。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Fluke、Thales Group、FLIR、L3 Technologies、Elbit、DRS、Wuhan Guide、Guangzhou SAT、Dali Technology、FJR Opto-electronic Technologyをはじめ、Raytron Technology、Hikvisionなどの企業が参入しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、市場における競争構造を把握するための重要な情報が提供されています。
