レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本栄養補助食品市場は2033年に347億米ドル到達予測、CAGR9.78％の高成長率で進展、予防医療・ウェルネス需要・製品多様化が市場拡大を促進
日本栄養補助食品市場は、健康意識の高まりと生活様式の変化を背景に、中長期的に力強い成長が見込まれています。市場規模は2024年の約149億米ドルから、2033年には約347億米ドルへと拡大すると予測されており、2025年から2033年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.78%と比較的高水準で推移する見通しです。高齢化の進行、予防医療への関心、セルフケア志向の定着が、市場拡大の基盤を形成しています。
栄養補助食品は食品に分類される一方で、健康維持や体調管理といった医療的な役割も期待される製品群です。多くは食品由来のエキスや天然素材を原料としており、機能性や安全性の観点からバイオ医薬品的な特性を持つ製品として認識されることもあります。現在の市場には、日常的な栄養補給から特定の健康課題への対応まで、用途別に多様な製品が展開されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-nutraceuticals-market
市場ダイナミクス：成長を左右する要因
市場成長を牽引する要因：技術革新への投資拡大
栄養補助食品分野では、製造技術や成分設計の高度化に向けた投資が継続的に拡大しています。これにより、製品の機能性や吸収効率、安全性が向上し、消費者の需要を押し上げています。従来の市販薬の誤用が生活の質に悪影響を及ぼすケースが指摘される中、機能性食品や飲料は、より日常に取り入れやすい代替手段として支持を集めています。
日本では1980年代に機能性食品の概念が確立され、国民の健康増進を目的として制度的な枠組みのもとで発展してきました。これらの製品は単なる栄養補給にとどまらず、生活習慣病のリスク低減や体調管理への貢献が期待されており、幅広い年齢層から高い支持を得ています。近年では発酵技術や保存技術の進歩により、少量でも高い機能性を持つ製品の開発が進んでいます。
市場の制約要因：研究開発コストの上昇
一方で、技術革新を支える研究開発活動には多額の投資が必要となり、これが企業にとってコスト面での制約となる場合があります。高度な品質管理や新成分の検証には時間と資金を要し、中小メーカーにとっては参入障壁となることもあります。
また、抗生物質の過剰使用による健康リスクや耐性菌の問題が社会的に注目される中、免疫力の維持や腸内環境の改善を目的とした栄養補助食品への期待が高まっています。その結果、多様な微生物や機能性成分を組み合わせた製品開発が求められ、技術的・資金的な負担が増加する傾向にあります。
主要企業のリスト：
● Yakult Honsha Co., Ltd.
● Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
● Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
● Lion Group
● Ajinomoto Co., Inc.
● Meiji Holdings Co., Ltd.
● Suntory Group
● Kikkoman Corporation
● Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
● House Foods Group
市場機会：小売チャネルの多様化と利便性向上
スーパーマーケットやハイパーマーケットは、忙しい消費者の生活において重要な購買拠点となっています。多様な商品を一か所で購入できる利便性は、栄養補助食品の販売拡大に大きく寄与しています。視覚的に工夫された陳列やパッケージは、衝動買いを促進する要素としても機能しています。
これらの店舗では、成分表示や栄養情報、使用方法などが分かりやすく提示されており、消費者が製品を比較・理解しやすい環境が整えられています。加えて、価格プロモーションや割引施策は購買意欲を刺激し、市場全体の需要拡大につながっています。消費者がラベルを読み比べ、価格や機能を総合的に判断できる点も、実店舗チャネルの強みと言えます。
