ウェーハレベルオプティクス市場規模、シェア、開発状況、将来計画、総収益予測 2031
Astute Analyticaは最近、世界のウェーハレベルオプティクス市場に関する新たな調査レポートを発表しました。この世界市場レポートには、世界のウェーハレベルオプティクス市場に関する広範な調査が含まれており、購入者が潜在的な要件と予測を検討できるよう支援しています。世界市場の力量を徹底的に調査した上で、市場を牽引する要因と抑制要因をまとめています。
世界のウェーハレベルオプティクス市場は、2023年から2031年の予測期間において、売上高が2022年の6億3,240万米ドルから2031年には249億480万米ドルへと大幅に増加し、年平均成長率（CAGR）51.07%で成長すると予測されています。数量ベースでは、同期間中に50.68%の年平均成長率（CAGR）を記録しています。
本調査は、定性データと定量データの両方を組み入れ、一次統計と二次統計の両方の情報源に基づいています。主要企業、重要な市場カテゴリー、そして幅広い製品が、本グローバル市場レポートに掲載されています。さらに、本レポートでは、測定年と調査対象地域についても網羅しています。
成長のインフルエンサー:
ウエハレベル光学系によるさらに小型のマイクロ光学系の需要の高まり
小型化のトレンドとコンパクトな技術製品への需要の高まりは、マイクロ光学部品の生産に大きな影響を与えています。プラスチック光学部品は、様々な複製方法を用いて低コストで製造できます。ウエハベースの製造では、最大300mmの大型ガラスウエハ上に数百個の小型プラスチック光学部品を成形することができます。ウエハスケールのマイクロ光学部品製造は、半導体技術に基づいています。ウエハ上に多数の部品を並行して製造します。これらの要因により、ウエハレベル光学部品を用いた、より小型のマイクロ光学部品への需要が高まり、市場の成長を後押ししています。
セグメント概要
世界のウェーハレベルオプティクス（WLO）市場は、タイプと用途に基づいてセグメント化されています。
タイプ別
● マイクロレンズアレイ
● シャック・ハートマンレンズアレイ
● 均一複眼レンズ
● レーザーコリメータ
マイクロレンズアレイ分野は、約49.6%という最も高い成長率を示すと予想されています。これは、ライトフィールドカメラ、CCDアレイ、3Dイメージング＆ディスプレイ、光学顕微鏡、LiDARシステム、光学センサーなど、様々な光学用途で使用される、サブミリメートルサイズの微小レンズアレイです。均一複眼レンズは、2027年までに約9億3,580万米ドルに達すると推定されています。
アプリケーション別
● 家電
● 光ファイバー通信カメラ
● レーザー医療
● 産業用レーザー成形
民生用電子機器分野は、ウエハレベル光学素子の民生用電子機器への応用拡大により、約85%という最大の数量シェアを占めると予想されています。レーザー医療分野は、約51.4%という最も高い数量CAGRを記録すると予想されています。
地域概要
地域別に見ると、世界のウェーハレベルオプティクス（WLO）市場は、日本、東南アジア、インド、中国、欧州、北米、その他地域に分かれています。
中国は、国内に大規模な民生用電子機器産業が存在することから、約40%という最大の市場シェアを占めています。インドは、同地域における市場プレーヤーの積極的な取り組みにより、58.2%という最も高い成長率を達成すると予想されています。北米と欧州地域も、大幅な成長が見込まれています。
