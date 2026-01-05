Goodix、次世代車載グレードBluetooth LE SoCによりBluetooth（R）6.1高精度測距時代を牽引

深セン（中国）、2025年12月30日 /PRNewswire/ -- スマートフォンを取り出したりキーフォブを押したりすることなく、車に近づくだけで解錠できる体験を想像してみてください。このシームレスでハンズフリーな体験は、Bluetooth®デジタルカーキーの普及を加速させ、日常のドライビングをより快適なものにしています。

こうした業界トレンドに歩調を合わせ、Goodix Technologyはデジタルカーキー分野のイノベーションにおいていち早く主導的な立場を確立しています。Bluetooth SIGが新たに発表したBluetooth® Core Specification 6.1に基づき、Goodixはデジタルカーキー用途に向けた開発および検証を開始するとともに、次世代の車載グレードBluetooth LE SoCであるGR5410を発表しました。GR5410は、より高精度な測距性能、より高いパフォーマンス、そして拡張された周辺インターフェースを特長とし、次世代の車載ワイヤレスアプリケーションにおけるイノベーションを推進することを目的に設計されています。



Goodix automotive-grade Bluetooth LE SoC -- GR5410



Bluetooth® 6.1およびChannel Soundingのデュアル認証をいち早く取得

GR5410は革新的なChannel Sounding技術をサポートし、プライバシー保護およびエネルギー効率の両面で包括的な強化を実現することで、高精度測距や低遅延通信を含む幅広いアプリケーション要件に対応しています。将来を見据えた技術ロードマップのもと、GoodixはBluetooth® 6.1のBQB認証とChannel Sounding認証の双方を取得した、最初期のチップベンダーの一社です。

新アーキテクチャとAIアルゴリズムが新たな性能ベンチマークを確立

電力効率、堅牢なセキュリティ、高いシステム統合を設計思想として構築されたGR5410は、Bluetooth® 6.1モジュール、Channel Soundingユニット、CAN FDインターフェースを統合した高性能シングルチップ無線MCUを備えています。同製品は、自動車、産業分野をはじめとする高性能が求められる用途に特化して設計されています。

・Arm ChinaのSTAR-MC1コアを搭載：先進的なセキュリティアーキテクチャを備えるGR5410は、セキュアブート、保護デバッグ、暗号化ストレージに加え、「one-chip-one-key」ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）メカニズムをサポートしており、インテリジェントなコックピットおよびデジタルカーキーシステムに対して包括的な保護を提供します。

・パッシブアンカーによるマルチノード測距をいち早くサポート：すべてのノードが約200ミリ秒で同期測距を完了でき、測距の更新レートと精度を大幅に向上させます。Goodix独自のAIベース測距アルゴリズムと組み合わせることで、最大測距距離が50メートルを超える環境において、最大±50cmの高精度を実現します。

・独自の低消費電力Bluetooth®プロトコルスタック：RSSIブロードキャストスキャン、RSSIモニタリング、Channel Sounding測距に完全対応しており、幅広いデジタルカーキーのユースケースに対して柔軟なサポートを提供します。

エンドツーエンドのサポートにより導入を加速

・Bluetoothイノベーションでスマート車両を強化：同チップはすでに複数の自動車メーカーおよびTier1サプライヤーのプロジェクトに採用されており、2026年第1四半期にパイロット生産へ移行する予定です。これにより、スマート車両におけるBluetooth®イノベーションの導入をお客様が加速できるよう支援します。

・量産市場で実証済みの導入実績：先進的な製品群から成る強固なポートフォリオと包括的なカスタマーサポートを強みに、Goodixはデジタルカーキーソリューションの主要プロバイダーとしての地位を確立しています。同社のソリューションは、中国の複数の主要自動車メーカーおよびTier1サプライヤーに採用され、すでに十数車種以上で商用利用されています。

自動車業界がインテリジェンス化とコネクティビティ強化に向けた変革を加速させる中、Goodixは無線接続技術への投資を一層深化させていきます。差別化された革新的なソリューションを通じて、同社は自動車メーカーがよりスマートで、より便利かつより安全なモビリティ体験を提供できるよう支援していくことに取り組んでいます。

