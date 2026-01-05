こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大人数でのカラオケパーティーも楽しめる ビッグエコー伊予三島店が1月13日にオープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、ビッグエコー伊予三島店（愛媛県四国中央市）を2026年1月13日にオープンします。
交通量の多い国道11号線沿いに位置する当店は、専用の駐車場を完備しており、車でのアクセスが便利です。フードやドリンクの持ち込みが可能で、家族や友人との気軽なカラオケを楽しめるだけでなく、30名収容のパーティールームで歓送迎会など大人数の集まりにも応えます。
フラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」も設置しており、ハイクオリティなアンプ、スピーカーおよびマイクなど音響面の充実と65インチの大型モニター、プロジェクターの設置により迫力ある映像でカラオケが楽しめます。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■ビッグエコー伊予三島店 店舗概要
開店日：2026年1月13日(火)
所在地：愛媛県四国中央市中之庄町461-3
電話番号：0896-24-7095
アクセス：JR予讃線伊予三島駅 徒歩10分
国道11号線沿い中之庄町交差点そば
駐車場：あり（18台）
営業時間：日〜木・祝 10:00〜翌1:00
金・土・祝前 10:00〜翌5:00
定休日：なし
店舗面積：150.3平方メートル
ルーム数：全14室（5室に「LIVE DAM WAO!」設置）
全室65インチモニター設置、プロジェクタールーム2室
メニュー：フード63種類／ドリンク195種類
フード、ドリンクの持ち込み可
ドリンクバー
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://big-echo.jp/?p=24152
運営会社：株式会社第一興商
■オープン記念キャンペーン
1月13日(火)〜1月31日(土)ご利用の方に、カラオケをお得に楽しめるカラオケパスポートやパーティーコース無料券などが当たるガラポン抽選会を実施
