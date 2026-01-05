こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【銀座 蔦屋書店】韓国人作家チェ・ジミンの個展「Between Misaligned Landscapes」1月10日（土）より開催。平面絵画の中で三次元的な空間を探り、現実と幻想の境界を行き来する。
銀座 蔦屋書店（GINZA SIX 6F）は、チェ・ジミン個展「Between Misaligned Landscapes」を、2026年1月10日（土）〜1月30日（金）の期間に店内アートウォールにて開催します。
《Between Misaligned Landscapes》2025, Oil on Canvas, 53x212cm
チェ・ジミンは、2014年にロンドンのチェルシー・カレッジ・オブ・アーツ西洋画科修士課程を修了し、現在は韓国を拠点に活動を続ける作家です。部屋の一部や自然の景色といった日常のシーンと、動物のモチーフなどを組み合わせ、現実と非現実を融合した「見慣れているのにどこか違和感がある」風景を創り出しています。
本展では、これまで一貫して探求してきた、「不特定な時空間」と「物語にならない風景」をテーマにした新たな作品群を展示します。メインビジュアルとなる《Between Misaligned Landscapes》では、単一の消失点による遠近法を意図的かつ過度に適用することで、徹底して制度化された空間を構築しています。それによって、キャンバス全体に違和感を生み出しています。言い換えれば、絵画の内に潜む不確定性や、その拡張可能性を提示しようとする試みであるとも言えます。
アーティストステートメント
ずれた風景のあいだで /BetweenMisalignedLandscapes
「広く開けた野原がある。そこには、どこか少しずつ壊れ、断片化した構造物が点在し、そのあいだを誰かが通り過ぎ、誰かが立ち止まり、誰かはただ眺めている。そこで何が起きているのか、私はそこにいないため、どうにも知ることができない。」
私の絵画は、日々の生活の中で見出されるイメージの断片を組み合わせたものである。極めて現実的な経験の時間の中から選び取られた記憶のかけらは、私の絵の中で歩き、休み、眺め、あるいは留まりながら、それぞれ本来の行為を続けている。個々の背景や物語は一旦脇に置かれ、四角い画面の中で役割を与えられるが、最終的には互いにうまく噛み合うことなく、曖昧な関係のまま佇んでいる。見慣れず不自然な場面の組み合わせは、「物語」になることなく、鑑賞者にとって容易には理解しがたい「状況」として残るだけである。それは、まだ何も起きていない、しかしやがて何かが起こるかもしれない、その直前の瞬間なのだ。
私の絵画において立ち現れる時空間は、依然として「不特定」である。異なる時間や場所から選び取られたイメージ（構造物、オブジェ、人物）を、造形性のみに基づいて配置することで、画面の中にぎこちない調和を生み出している。関連性を持たない対象たちは、それぞれが存在しているだけで共存することはなく、ただ違和感を生じさせるにすぎない。私は決して物語を構築しようとはせず、制作を終えた後においても、自ら定義することのできない画面を志向している。ゆえに、一点透視の画面各所に配置された人物やオブジェはキャラクター性を失い、ジェスチャーだけを残したまま漂っている。
チェ・ジミン
プロフィール
チェ・ジミン （Jimin Chae）
1983年ソウル生まれ
学歴
2009年 ソウル大学美術大学西洋画科卒業
2014年 チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ（ロンドン）西洋画科 修士課程 修了
個展
2025年「圧倒的な壁と燃える車」GalleryJoeun（ソウル）
2025年「ThreeColumns」エルメス・リアット・タワーズ（シンガポール）
2023年「OverwhelmingCrash」エルメス・メゾン上海（上海）
2022年「Walk StayGaze」ATELIERAKI（ソウル）
2020年「SELECT SCENE」OBSCURA GALLERY（ソウル）
2019年「野原にて」Noblesse Collection（ソウル）
2017年「ひとつの風景たち」Gallery EM（ソウル）
2015年「不特定の空間」Gallery EM（ソウル）
近年のグループ展
2025年「君が4時に来るなら、私は3時から幸せだ」水原市立美術館（水原）
2024年「ArchivalActivism」OBSCURAGALLERY（ソウル）
2024年「House ofTaste」NewSpring Project（ソウル）
2022年「今すぐ、今ここ」MUSE SSEUM GALLERY（蔚山）
2021年「浅い場所から遠ざかって」GalleryJoeun（ソウル）
2021年「TheReview」朝鮮日報美術館& Noblesse Collection（ソウル）
2021年「Pは絵を掛けた」D/P（ソウル）
2020年「小品楽喜」GalleryJoeun（ソウル）
2020年「Brand NewGaze_part1」ATELIER AKI（ソウル）
2020年「Ensemble atHannam」GalleryJoeun（ソウル） など
販売について
展示作品は、会場にて1月10日（土）10：30より販売を開始します。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
展示詳細
チェ・ジミン「Between Misaligned Landscapes」
会期｜2026年 1月10日（土）〜1月30日（金）
時間｜10：30〜21：00※最終日のみ18：00閉場
会場｜銀座蔦屋書店 アートウォール
主催｜銀座蔦屋書店
協力｜ATELIER AKI
入場｜無料
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp （メールアドレスのみ）
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
