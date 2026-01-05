こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ダイキン】十河会長兼CEO 年頭あいさつ（要旨）
2026年ダイキングループ年頭方針 一人ひとりの強い力で、新たな時代を勝ち抜こう
2026年のスローガンは「一人ひとりの強い力で、新たな時代を勝ち抜こう」です。本年は、各自があらためて自らを見つめ直すことが重要な年だと考え、私の思いをお話しします。
当社を取り巻く経営環境は厳しく、先行きが読みにくい状況が続いています。空調市場ではデジタル企業をはじめ異業種の参入が進み、競争は業界の枠を超えた新たな段階に入りました。こうした環境下で持続的に成長するには、価格競争だけでなく、独自の価値を生み出し続ける企業であることが求められます。その実現に向けては、開発、生産、調達、販売、サービスなどのあらゆる現場で、当社が持つ人の力を磨き上げ、深化させ競争力を高めていく必要があります。
本年は戦略経営計画「FUSION30」をスタートさせます。世界に目を向けると、カーボンニュートラルの実現、グローバルサウス市場の拡大など、これまで当社が培ってきた環境技術や事業基盤を最大限に活かせるチャンスが到来しています。当社がめざすのは、社会課題の解決と事業成長を両立するサステナブル企業への変革です。変革を起こすには、従来の延長線上にない発想が不可欠になります。それぞれが主体となって新たなアイデアを生み出し、実行に移してください。
ダイキングループは、社員一人ひとりが個性を最大限に発揮できる風土を強みに発展してきました。組織に貢献できる自分の強みは何か、どのような価値を創造できるかを問い直し、日々の行動を変えていくことが成長につながります。そして、個々の成長の総和が未来を切り拓く強い力になります。私もあらためて自分を見つめ直し、この一年、挑戦したいと思います。
新たな年、新たな時代に、一人ひとりの強い力で挑戦していきましょう。
2026年 ダイキングループ年頭方針の骨子
1. ライバルとの激しい競争に勝つために、人の力を磨こう
2. 社会課題の解決と事業成長に向けたチャンスを掴み、挑戦しよう
3. 「FUSION30」をスタートさせる重要な年
4. 一人ひとりが自分自身を真摯に見つめ直し、成長しよう
2026年のスローガンは「一人ひとりの強い力で、新たな時代を勝ち抜こう」です。本年は、各自があらためて自らを見つめ直すことが重要な年だと考え、私の思いをお話しします。
当社を取り巻く経営環境は厳しく、先行きが読みにくい状況が続いています。空調市場ではデジタル企業をはじめ異業種の参入が進み、競争は業界の枠を超えた新たな段階に入りました。こうした環境下で持続的に成長するには、価格競争だけでなく、独自の価値を生み出し続ける企業であることが求められます。その実現に向けては、開発、生産、調達、販売、サービスなどのあらゆる現場で、当社が持つ人の力を磨き上げ、深化させ競争力を高めていく必要があります。
ダイキングループは、社員一人ひとりが個性を最大限に発揮できる風土を強みに発展してきました。組織に貢献できる自分の強みは何か、どのような価値を創造できるかを問い直し、日々の行動を変えていくことが成長につながります。そして、個々の成長の総和が未来を切り拓く強い力になります。私もあらためて自分を見つめ直し、この一年、挑戦したいと思います。
新たな年、新たな時代に、一人ひとりの強い力で挑戦していきましょう。
2026年 ダイキングループ年頭方針の骨子
1. ライバルとの激しい競争に勝つために、人の力を磨こう
2. 社会課題の解決と事業成長に向けたチャンスを掴み、挑戦しよう
3. 「FUSION30」をスタートさせる重要な年
4. 一人ひとりが自分自身を真摯に見つめ直し、成長しよう