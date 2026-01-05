こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Roborockがレアル・マドリードとグローバルパートナーシップを締結
革新を原動力とする両ブランドが、世界最高峰の舞台で新たな価値を提供
ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は2026年1月2日、歴史上最も偉大なサッカークラブの1つに数えられるレアル・マドリードC.F.（以下：レアル・マドリード）の男子および女子ファーストチームと、戦略的グローバルパートナーシップを締結したことを発表しました。
ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は2026年1月2日、歴史上最も偉大なサッカークラブの1つに数えられるレアル・マドリードC.F.（以下：レアル・マドリード）の男子および女子ファーストチームと、戦略的グローバルパートナーシップを締結したことを発表しました。
本パートナーシップは、サッカー界で”世界最高峰”のクラブの1つであるレアル・マドリードと、スマートクリーニング分野の”最先端”を走るRoborockの出会いを象徴するものとして、「The Greatest Meeting The Greatest」というテーマの基で、複数年にわたる取り組みとして、2026年1月6日（火）から2026年1月9日（金）まで米国 ラスベガスで開催される「CES 2026」を起点に始動します。本合意により、Roborockは掃除機カテゴリーにおけるレアル・マドリードの公式グローバルパートナーとなります。
本合意はスペイン マドリードにて、Roborock 社長のQuan Gang（全剛）と、レアル・マドリード 渉外担当ディレクターのエミリオ・ブトラゲーニョ氏との間で署名されました。本パートナーシップは、革新を原動力にそれぞれの分野で頂点を極めてきた両者のブランド理念が深く共鳴し、呼応した結果として結ばれました。
革新でスマートクリーニングの未来を切り拓くRoborock
創立から11年を迎えるRoborockは、ロボット掃除機市場において性能を飛躍的に向上させる革新をもたらしています。また、2024年には調査会社IDCによる調査で、ロボット掃除機の売上高において世界第1位を獲得しました※1。さらに、先駆的なLDSセンサー技術の開発・普及を通じて、家中をスムーズに移動するロボット掃除機の世界的普及に貢献し、その後も継続的に革新への投資を行うことで、現在はAI搭載による清掃プロセスの高度化と、メンテナンスを最小限に抑える体験価値の向上に注力しています。Roborockの最新製品「Roborock Saros Z70」は、AI機能を採用したロボットアームを搭載し、床に落ちた靴下や紙などの小さな障害物を片付けることが可能な、世界で唯一のロボット掃除機です。
Roborock社長のQuan Gang（全剛）は次のようにコメントしています：
「Roborockは、真の革新とは人々の時間を解放し、日常をよりスマートで意義あるものにするためにあると信じています。スマートクリーニング分野のグローバルリーダーとして、卓越性やクオリティ、そして常に高みを目指す姿勢を体現するクラブであるレアル・マドリードと提携できることを、大変誇りに思います。Roborockとレアル・マドリードは、私たちを絶えず高みへと導いてくれる何百万人ものユーザーやファンの皆さまに支えられながら成長してきました。本パートナーシップを通じて、世界中の消費者の皆さまに『本物のスマートクリーニング（Real Smart Cleaning）』をお届けするとともに、よりスマートな家庭、より手間のかからない暮らしを実現し、スタジアムでも家庭でも、人々に感動や高揚感をもたらす体験の創出を目指してまいります」
世界最高峰の実績を誇るサッカークラブ、レアル・マドリード
レアル・マドリードは、数多くの指標においてサッカークラブとして極めて高い実績を誇り、才能を軸とした勝利の文化を築くとともに、国境を越えた熱狂的なファンコミュニティを形成してきました。レアル・マドリードは世界最高峰の実績を誇るサッカークラブで、UEFAチャンピオンズリーグ15回、リーガ・エスパニョーラ36回、コパ・デル・レイ20回の優勝を手にしています。国際サッカー連盟FIFAからは20世紀最高のクラブとして認められており、これはレアル・マドリードだけが手にした栄誉です。
レアル・マドリード 渉外担当ディレクター、エミリオ・ブトラゲーニョ氏は次のようにコメントしています：
「トップクラスの企業とのパートナーシップは、クラブの持続的な成長に大きく貢献します。私たちは、卓越性の追求、リーダーシップ、そして常に向上し続けようとする野心といった中核的な価値観を共有しています。本パートナーシップが、非常に有益で長期的な関係の始まりになることを確信しており、大変喜ばしく思います」
今後のパートナーシップの展望
Roborockは、マドリードサンティアゴ・ベルナベウスタジアムで行われるレアル・マドリードのホームゲームにおいて、数億人規模のファンに対してブランド露出を獲得します。本パートナーシップでは、スタジアム内での露出や各種キャンペーン、選手を通じて、Roborockのスマートクリーニングにおける革新を具現化し、「本物のスマートクリーニング（Real Smart Cleaning）」の価値をスタジアムから家庭へと伝えていきます。また、両ブランドはグローバルなファン体験や没入型アクティベーションにおいて協力するとともに、レアル・マドリード財団と連携し、子どもや家族のためのより安全な環境づくりに貢献していきます。人工知能が日常生活を大きく変革し続ける中、Roborockはインテリジェントロボティクスおよびホームオートメーション分野の進化に引き続き注力し、Roborockに日々の掃除を任せることで、消費者の皆さまが家事負担から解放され、より自由で快適なライフスタイルを享受できる社会の実現を目指します。
日本市場における展開
今回発表されたRoborockとレアル・マドリードのグローバルパートナーシップに基づく活動は、日本国内においても、Roborockの総代理店であるSB C&S株式会社を通じて、日本のファンやお客様に向けて順次展開される予定です。
※1 調査会社IDC「2024年 第4四半期 世界スマートホームデバイストラッカー（https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC53260625 ）」に基づく。
【Roborockについて】
革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランドです。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきました。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機の売上高において2024年に世界第1位を獲得しています。利用者の視点を大切にした製品設計と、研究開発を重視したものづくりにより、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに拠点を構え、170以上の国と地域、世界2,200万世帯以上で使用されています（2025年12月時点）。
【レアル・マドリードについて】
レアル・マドリードC.F.は、123年の歴史を有するスポーツ機関です。サッカー（15回）とバスケットボール（11回）の両方で欧州カップ（UEFAチャンピオンズリーグ及びユーロリーグ）の最多優勝記録を保持し、FIFAから20世紀最高のクラブに指定されました。ソーシャルメディアプラットフォーム全体で6億6,000万人以上のフォロワーを擁し、すべての大陸に広がるグローバルなファンベースを持っています。ブランド・ファイナンスはレアル・マドリードを3年連続で世界最強のサッカーブランドとして認めており、デロイトのフットボール・マネー・リーグは2023-24シーズンに世界で最も収益の高いクラブとしてランク付けしました。詳細な情報は、7年連続で最も訪問されたサッカークラブのウェブサイトである https://www.realmadrid.com/ でご覧いただけます。
●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
●掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。
本合意はスペイン マドリードにて、Roborock 社長のQuan Gang（全剛）と、レアル・マドリード 渉外担当ディレクターのエミリオ・ブトラゲーニョ氏との間で署名されました。本パートナーシップは、革新を原動力にそれぞれの分野で頂点を極めてきた両者のブランド理念が深く共鳴し、呼応した結果として結ばれました。
革新でスマートクリーニングの未来を切り拓くRoborock
創立から11年を迎えるRoborockは、ロボット掃除機市場において性能を飛躍的に向上させる革新をもたらしています。また、2024年には調査会社IDCによる調査で、ロボット掃除機の売上高において世界第1位を獲得しました※1。さらに、先駆的なLDSセンサー技術の開発・普及を通じて、家中をスムーズに移動するロボット掃除機の世界的普及に貢献し、その後も継続的に革新への投資を行うことで、現在はAI搭載による清掃プロセスの高度化と、メンテナンスを最小限に抑える体験価値の向上に注力しています。Roborockの最新製品「Roborock Saros Z70」は、AI機能を採用したロボットアームを搭載し、床に落ちた靴下や紙などの小さな障害物を片付けることが可能な、世界で唯一のロボット掃除機です。
Roborock社長のQuan Gang（全剛）は次のようにコメントしています：
「Roborockは、真の革新とは人々の時間を解放し、日常をよりスマートで意義あるものにするためにあると信じています。スマートクリーニング分野のグローバルリーダーとして、卓越性やクオリティ、そして常に高みを目指す姿勢を体現するクラブであるレアル・マドリードと提携できることを、大変誇りに思います。Roborockとレアル・マドリードは、私たちを絶えず高みへと導いてくれる何百万人ものユーザーやファンの皆さまに支えられながら成長してきました。本パートナーシップを通じて、世界中の消費者の皆さまに『本物のスマートクリーニング（Real Smart Cleaning）』をお届けするとともに、よりスマートな家庭、より手間のかからない暮らしを実現し、スタジアムでも家庭でも、人々に感動や高揚感をもたらす体験の創出を目指してまいります」
世界最高峰の実績を誇るサッカークラブ、レアル・マドリード
レアル・マドリードは、数多くの指標においてサッカークラブとして極めて高い実績を誇り、才能を軸とした勝利の文化を築くとともに、国境を越えた熱狂的なファンコミュニティを形成してきました。レアル・マドリードは世界最高峰の実績を誇るサッカークラブで、UEFAチャンピオンズリーグ15回、リーガ・エスパニョーラ36回、コパ・デル・レイ20回の優勝を手にしています。国際サッカー連盟FIFAからは20世紀最高のクラブとして認められており、これはレアル・マドリードだけが手にした栄誉です。
レアル・マドリード 渉外担当ディレクター、エミリオ・ブトラゲーニョ氏は次のようにコメントしています：
「トップクラスの企業とのパートナーシップは、クラブの持続的な成長に大きく貢献します。私たちは、卓越性の追求、リーダーシップ、そして常に向上し続けようとする野心といった中核的な価値観を共有しています。本パートナーシップが、非常に有益で長期的な関係の始まりになることを確信しており、大変喜ばしく思います」
今後のパートナーシップの展望
Roborockは、マドリードサンティアゴ・ベルナベウスタジアムで行われるレアル・マドリードのホームゲームにおいて、数億人規模のファンに対してブランド露出を獲得します。本パートナーシップでは、スタジアム内での露出や各種キャンペーン、選手を通じて、Roborockのスマートクリーニングにおける革新を具現化し、「本物のスマートクリーニング（Real Smart Cleaning）」の価値をスタジアムから家庭へと伝えていきます。また、両ブランドはグローバルなファン体験や没入型アクティベーションにおいて協力するとともに、レアル・マドリード財団と連携し、子どもや家族のためのより安全な環境づくりに貢献していきます。人工知能が日常生活を大きく変革し続ける中、Roborockはインテリジェントロボティクスおよびホームオートメーション分野の進化に引き続き注力し、Roborockに日々の掃除を任せることで、消費者の皆さまが家事負担から解放され、より自由で快適なライフスタイルを享受できる社会の実現を目指します。
日本市場における展開
今回発表されたRoborockとレアル・マドリードのグローバルパートナーシップに基づく活動は、日本国内においても、Roborockの総代理店であるSB C&S株式会社を通じて、日本のファンやお客様に向けて順次展開される予定です。
※1 調査会社IDC「2024年 第4四半期 世界スマートホームデバイストラッカー（https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC53260625 ）」に基づく。
【Roborockについて】
革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランドです。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきました。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機の売上高において2024年に世界第1位を獲得しています。利用者の視点を大切にした製品設計と、研究開発を重視したものづくりにより、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに拠点を構え、170以上の国と地域、世界2,200万世帯以上で使用されています（2025年12月時点）。
【レアル・マドリードについて】
レアル・マドリードC.F.は、123年の歴史を有するスポーツ機関です。サッカー（15回）とバスケットボール（11回）の両方で欧州カップ（UEFAチャンピオンズリーグ及びユーロリーグ）の最多優勝記録を保持し、FIFAから20世紀最高のクラブに指定されました。ソーシャルメディアプラットフォーム全体で6億6,000万人以上のフォロワーを擁し、すべての大陸に広がるグローバルなファンベースを持っています。ブランド・ファイナンスはレアル・マドリードを3年連続で世界最強のサッカーブランドとして認めており、デロイトのフットボール・マネー・リーグは2023-24シーズンに世界で最も収益の高いクラブとしてランク付けしました。詳細な情報は、7年連続で最も訪問されたサッカークラブのウェブサイトである https://www.realmadrid.com/ でご覧いただけます。
●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
●掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。