ミシュラン獲得レストラン 「添好運（ティム・ホー・ワン）」梅田茶屋町店 新グランドメニュー スタート
関西初出店から1周年を迎え、より魅力的に、より使いやすく、さらに美味しく進化したメニューに
提供開始： 2026年1月5日（月）
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の梅田茶屋町店は、添好運・関西初となるオープンから1周年を迎えるにあたり、グランドメニューをリニューアル、1月5日（月）より提供をスタートします。新グランドメニューでは、新規アイテムとして7品をラインナップしました。
このたびのグランドメニューの改定では、「日常的な気軽さで、一流の味を」という添好運のブランドコンセプトを、さらにわかりやすく、さらに豊かな利用シーンで楽しんでいただける内容にしました。新メニューとして、これまで期間限定メニューとして登場したものや、レギュラーメニュー復活アイテムを含む、全7品をラインナップしています。
添好運 梅田茶屋町店 新グランドメニュー 提供概要
◇ 提供開始：
2026年1月5日（月）
◇ 提供店舗：
添好運 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
◇ 導入新商品：
・ ほうれん草の蒸し餃子 580円
・ 水晶包（アスパラと海老の蒸し餃子） 580円
・ 粉果（叉焼・ニラ・長芋とピーナッツの蒸し餃子） 580円
・ 生姜と葱の鶏蒸しご飯 1,280円
・ 特製醤油のポークチョップ炒飯 1,680円
・ 特製醤油のエビ炒飯 1,480円
・ ココナッツタピオカ 380円
◇ 公式HP：
https://timhowan.jp/
添好運 梅田茶屋町店 新グランドメニュー 初登場メニュー全7品
※価格はすべて税込
ほうれん草の蒸し餃子 580円
ほうれん草をベースに、エノキ・シイタケなどを合わせた餡を、透き通る水晶皮で包んだヘルシーな野菜餃子。
水晶包（アスパラと海老の蒸し餃子） 580円
アスパラと海老、卵白を使った餡を、水晶のように美しい皮で包んだ上品な味わいの蒸し餃子。
粉果（叉焼・ニラ・長芋とピーナッツの蒸し餃子） 580円
チャーシューや干し海老、ニラ、長芋、ピーナッツを詰めた餡を包んだ、潮州地方伝統の香り豊かな蒸し餃子。
生姜と葱の鶏蒸しご飯 1,280円
柔らかくジューシーに蒸した鶏肉に、生姜・ネギ・にんにく香る特製ソースをかけた香り立つご飯メニュー。
特製醤油のポークチョップ炒飯 1,680円
サクサクに揚げた骨付きポークチョップを豪快に乗せた、特製醤油で香ばしく仕上げた満足度◎の炒飯。
特製醤油のエビ炒飯 1,480円
ぷりぷりの海老を贅沢に使った、特製醤油味の炒飯。
ボリューム満点で食べ応え満点！
ココナッツタピオカ 380円
ココナッツミルクにもちもちタピオカとジューシーなマンゴーを合わせたかつての人気スイーツが、皆様の声に応えて復刻！
■ 「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、その後、「新宿サザンテラス店」、「東京ドームシティ ラクーア店」に続き、2024年には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」が誕生。2025年10月には千葉県初となる「ららぽーとTOKYO-BAY店」がオープンしました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てMak氏とLeung氏のオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
＜＜添好運 店舗情報＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2−2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291 ／ TEL 047-402-3738
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
