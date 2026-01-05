こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年名古屋初競り・青森県大間産の本まぐろ計515kgを759万円で落札東海エリアのアピタ・ピアゴ26店舗で1月5日（月）より順次販売〜初競りまぐろをお買い上げで【限定】開運お守りプレゼント〜
ユニー株式会社（本社：愛知県稲沢市、代表取締役社長：榊原健、以下「ユニー」）は、2026年1月5日(月)、名古屋市中央卸売市場で行われた初競りにて青森県大間産の本マグロ3尾・計515kgを759万円税抜で落札しました。1月5日（月）より順次、東海エリアのアピタ・ピアゴ26店舗で、冊やお造り、鮮魚寿司などとして販売します。
また、2026年初荷の北海道産大うにも入荷し、一部限定店舗で販売します。
初競りは、一年の始まりを占う特別なイベントです。ユニー鮮魚担当者は、最高の一本を競り落としお値打ちに提供することで、2026年もお客さまを笑顔にしたいと考え挑みました。
例年、初競りまぐろは漁師さんへのお祝いの気持ちを込めたご祝儀相場により高値で取引されますが、アピタ・ピアゴの店頭では、一人でも多く新年の福をお届けしたいという想いから、精一杯の企業努力により、お求めやすい価格で提供します。
また、初競りまぐろをお買い上げのお客さま先着2,500名に、ユニー公式キャラクターアピタン・ピアタンデザインの「初競り限定開運祈願御守り」をプレゼントします。
■ 2026年初競りまぐろの販売について
販売日： 2026年1月5日（月）、6日（火）〜なくなり次第終了
販売店舗： 愛知・三重・岐阜26店舗
アピタ西尾店、安城南店、知立店、岡崎北店、刈谷店、緑店、鳴海店、阿久比店、東海荒尾店、港店、名古屋南店、千代田橋店、稲沢店、一宮店、江南西店、名古屋北店、名古屋空港店、長久手店、北方店、御嵩店、桑名店、伊賀上野店、ピアゴ中村店、アピタパワー大府店、新守山店、木曽川店
※北海道産大うにはアピタ港店、稲沢店、長久手店で販売。
初競りまぐろ特設ページ：https://www.uny.co.jp/sp/maguro2026/
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 ユニー株式会社
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
