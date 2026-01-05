2026年名古屋初競り・青森県大間産の本まぐろ計515kgを759万円で落札東海エリアのアピタ・ピアゴ26店舗で1月5日（月）より順次販売〜初競りまぐろをお買い上げで【限定】開運お守りプレゼント〜

