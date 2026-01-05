こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Z.ai、現場での開発向けに設計された新世代の大規模言語モデル、GLM-4.7をオープンソース公開
シンガポール -Media OutReach Newswire- 2025年12月26日 - Z.aiはクリスマスを前に、オープンソースの大規模言語モデルの最新版、GLM-4.7をリリースしました。当社はこのモデルを実際のソフトウェア開発や本番環境での利用に適したモデルとして位置づけていく取り組みを強化しています
最新モデルは、実際のエンジニアリング業務を想定して開発されており、長時間かかるタスクの実行、安定したツール呼び出し、他段階推論などを重視した設計となっています。このような機能は、開発者が大規模言語モデルを複雑なエージェント型システムに展開する中で、ますます重要になっています。
GLM-4.7は前モデルのGLM-4.6と比較して、コード生成、複雑な推論、エージェントの実行が大幅に強化されています。Z.aiによると、このモデルは長大なタスクでも、より制御しやすく一貫した性能を発揮し、無駄のない簡潔な文章を出力し、多くのオープンソースモデルにありがちな弱点を克服しています。
Z.aiは実際に近い環境で性能を評価するために、Claude Codeなどの本番に近い環境において、フロントエンドからバックエンド、コマンド実行まで、100の実際的なプログラミングタスクでGLM-4.7のテストを実施しました。Z.aiによると、GLM-4.7はGLM-4.6よりタスク完遂率が高く、安定性も向上しており、GLM Coding Planの標準モデルとして採用されています。
ベンチマーク結果においても、GLM-4.7は現在提供されているオープンソースモデルの中でトップクラスの性能を示しています。BrowseCompで67.5、τ²-Benchで87.4のスコアを達成しており、特にτ²-Benchの結果はオープンソースシステムとして過去最高です。SWE-bench VerifiedやLiveCodeBench v6などコーディング能力を測るベンチマークでも、総合的な性能はClaude Sonnet 4.5に迫る水準となっています。また、Code Arenaの大規模なブラインド評価において、100万件以上の比較による投票の集計結果でも、GLM-4.7はオープンソースモデルの中で第1位となりました。
Z.aiによると、このモデルはBigModel.cn APIを通じて利用可能であり、Z.aiのフルスタック開発プラットフォームに統合されています。世界の技術エコシステムにおいてオープンソースモデルがより重要な役割を担うようになる中で、Z.aiの歩みは、このようなシステムが今後どのように進化していくか、そしてどのような可能性を実現するかを明確に示すものです。
Coding Planの標準モデル：https://z.ai/subscribe
試してみる：https://chat.z.ai/
重み：https://huggingface.co/zai-org/GLM-4.7
技術ブログ：https://z.ai/blog/glm-4.7
