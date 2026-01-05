こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SCGは、地域最適化戦略を引き続き推進し
ベトナムをASEAN地域における製造およびグローバル市場に向けた輸出の戦略拠点として位置づける取り組みを進めています。
ホーチミン市、ベトナム - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 29 日- SCG Decor（SCGD）は、PRIME GROUPが高まる需要に対応し、高品質なタイルの生産能力を拡大できるよう支援しています。ベトナムにおけるセメントおよび建材事業では、グリーンビルディング方針のもと、国内販売および国外輸出向けの低炭素セメントの開発を推進し、持続可能な成長と生活の質の向上に取り組んでいます。
SCGベトナムのカントリーディレクターであるKulachet Dharachandraは次のように述べています。「ベトナムはSCGにとって戦略的に重要な国であり、28社に対し総額70億米ドル以上を投資しています。これはSCGの総資産の28%を占めています。化学、セメント、建材、梱包、物流分野の企業に投資し、国内市場および輸出市場の需要に対応し、競争力を高め、包括的な製造およびサプライチェーンの能力を構築しています。SCGでは地域最適化戦略のもと、タイとベトナムの強みをかけ合わせ、デジタルテクノロジー、人工知能・自動化、安全基準、工場管理、そしてESGの原則に沿った社会・環境・ガバナンスの取り組みを推進しています。」
SCG Decor Public Company Limitedの最高経営責任者兼プレジデントのNumpol Malichaiは次のように述べています。「PRIMEの収益は約55億バーツで、総生産能力はおよそ8,000万平方メートルです。当社は、2026年までにGPタイルの生産能力を2025年の1,900万平方メートルから2,560万平方メートルに拡大するために投資し、高まる需要に対応して2030年までには4,500万平方メートルまで生産能力を拡大することを目指しています。またPRIMEは、GPタイルの製造コストを管理、コントロールし、世界トップクラスの競合製品に対する競争力を確保することが可能です。このようなコスト上のメリットにより、PRIMEはSCGDの生産・輸出の戦略拠点となり、地域最適化戦略を強化して持続可能な成長を実現します。」
SCGセメント・建材事業のベトナムカントリーマネージャー、Wichet Chuchaeuは次のように述べています。「ベトナムの経済は、工業・建設関連産業の成長が牽引し、2025年も引き続き拡大しました。政府によるインフラ投資の加速により、建材・セメントの需要は堅調に回復しています。特に低炭素セメントは、2050年ネットゼロ目標や、2050年までに新たな都市開発エリアの50％以上、そして国内の全都市の10％以上が政府の定めるグリーンシティ基準を満たすことを目標とするグリーンシティ政策などの国の政策に沿うものであり、成長が期待されています。」
ホーチミン市、ベトナム - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 29 日- SCG Decor（SCGD）は、PRIME GROUPが高まる需要に対応し、高品質なタイルの生産能力を拡大できるよう支援しています。ベトナムにおけるセメントおよび建材事業では、グリーンビルディング方針のもと、国内販売および国外輸出向けの低炭素セメントの開発を推進し、持続可能な成長と生活の質の向上に取り組んでいます。
SCGベトナムのカントリーディレクターであるKulachet Dharachandraは次のように述べています。「ベトナムはSCGにとって戦略的に重要な国であり、28社に対し総額70億米ドル以上を投資しています。これはSCGの総資産の28%を占めています。化学、セメント、建材、梱包、物流分野の企業に投資し、国内市場および輸出市場の需要に対応し、競争力を高め、包括的な製造およびサプライチェーンの能力を構築しています。SCGでは地域最適化戦略のもと、タイとベトナムの強みをかけ合わせ、デジタルテクノロジー、人工知能・自動化、安全基準、工場管理、そしてESGの原則に沿った社会・環境・ガバナンスの取り組みを推進しています。」
SCG Decor Public Company Limitedの最高経営責任者兼プレジデントのNumpol Malichaiは次のように述べています。「PRIMEの収益は約55億バーツで、総生産能力はおよそ8,000万平方メートルです。当社は、2026年までにGPタイルの生産能力を2025年の1,900万平方メートルから2,560万平方メートルに拡大するために投資し、高まる需要に対応して2030年までには4,500万平方メートルまで生産能力を拡大することを目指しています。またPRIMEは、GPタイルの製造コストを管理、コントロールし、世界トップクラスの競合製品に対する競争力を確保することが可能です。このようなコスト上のメリットにより、PRIMEはSCGDの生産・輸出の戦略拠点となり、地域最適化戦略を強化して持続可能な成長を実現します。」
SCGセメント・建材事業のベトナムカントリーマネージャー、Wichet Chuchaeuは次のように述べています。「ベトナムの経済は、工業・建設関連産業の成長が牽引し、2025年も引き続き拡大しました。政府によるインフラ投資の加速により、建材・セメントの需要は堅調に回復しています。特に低炭素セメントは、2050年ネットゼロ目標や、2050年までに新たな都市開発エリアの50％以上、そして国内の全都市の10％以上が政府の定めるグリーンシティ基準を満たすことを目標とするグリーンシティ政策などの国の政策に沿うものであり、成長が期待されています。」