B2B Eコマース市場は2032年までに年平均成長率17.24%で82兆8,814億1,000万米ドルに急成長する見通し
2024年に2兆3,219億3,800万米ドルと評価された世界のB2B Eコマース市場は、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.24％という堅調な成長を示し、2032年までに8兆2,881億4,100万米ドルに達すると予測されています。この著しい成長は、調達の効率化、業務効率の向上、コスト削減を目的として、企業がデジタルプラットフォームの導入を加速させていることにより促進されています。企業は、自動化、AI駆動型アナリティクス、クラウドベースのソリューションを活用し、業務プロセスの最適化、顧客エンゲージメントの向上、よりシームレスな取引体験の創出を実現しています。リアルタイムの調達追跡、予測分析、AIを活用したパーソナライゼーションはB2B市場の構造を再定義し、企業がターゲットを絞ったソリューション、動的価格戦略、そして高度なサプライチェーン管理を提供することを可能にしています。
デジタルトランスフォーメーションへの需要は、特に中小企業（SMEs）の間で顕著であり、AIやデータ分析分野におけるスキル向上を支援する世界的な取り組みが進められています。例えば、2023年11月には、マイクロソフトとIMDAが協力し、2025年までに2,000社のSMEのスキル向上を支援することで、業界全体におけるイノベーションとAI導入を推進しました。セルフサービスポータルの拡大により、バイヤーは注文管理を自主的に行えるようになり、業務上のボトルネックが軽減され、調達の俊敏性が向上しています。企業がデジタル導入を加速させる中、B2B Eコマース分野は取引の在り方を革新し、効率性を高め、今後数年間で大幅な市場成長を牽引する態勢が整っています。
サンプルレポートの請求はこちら - https://www.snsinsider.com/sample-request/1783
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338270&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
導入形態別
2024年において、仲介型セグメントはB2B Eコマース市場を支配し、売上高の約60％を占めました。仲介プラットフォームは、取引の簡素化、多様な製品選択肢の提供、大量購入の促進を実現し、効率的な調達チャネルを求める企業にとって好ましい選択肢となっています。一方、サプライヤー主導型セグメントは、2025年から2032年にかけて18.87％という最も高いCAGRで成長すると予測されています。サプライヤーと企業間の直接的な取引は、コスト優位性をもたらし、中間業者を排除し、業務効率を向上させることから、収益性向上とサプライチェーンの合理化を目指す企業の間で採用が進んでいます。
製品カテゴリー別
ホーム＆キッチン分野は、2024年に22％の売上シェアを獲得し、市場をリードしました。高い消費者需要、小売業者による大量調達、オンライン卸売取引の拡大が、この分野の優位性に寄与しています。衣料品セグメントは、2025年から2032年にかけてCAGR 22.18％で最も急速に成長すると見込まれており、アパレル業界のデジタル変革、ファッション製品への需要増加、小売業者や流通業者向けB2Bマーケットプレイスの拡大が成長を後押ししています。小売調達におけるデジタルプラットフォームの浸透拡大により、この分野のオンラインB2B取引は加速しています。
チャネル別
マーケットプレイス販売は、2024年にB2B Eコマース市場全体の61％を占め、最大のシェアを獲得しました。マーケットプレイスは、豊富な製品ラインアップ、競争力のある価格設定、複数の買い手と売り手を容易につなぐ仕組みにより、バイヤーを引き付けています。一方、ダイレクトセールスは、2032年までにCAGR 18.04％で最も高い成長が見込まれています。企業は価格管理の強化、顧客関係の深化、サプライチェーンの合理化を目的として直接販売チャネルを求める傾向が強まっており、その結果、業務効率と収益性が向上しています。
デジタルトランスフォーメーションへの需要は、特に中小企業（SMEs）の間で顕著であり、AIやデータ分析分野におけるスキル向上を支援する世界的な取り組みが進められています。例えば、2023年11月には、マイクロソフトとIMDAが協力し、2025年までに2,000社のSMEのスキル向上を支援することで、業界全体におけるイノベーションとAI導入を推進しました。セルフサービスポータルの拡大により、バイヤーは注文管理を自主的に行えるようになり、業務上のボトルネックが軽減され、調達の俊敏性が向上しています。企業がデジタル導入を加速させる中、B2B Eコマース分野は取引の在り方を革新し、効率性を高め、今後数年間で大幅な市場成長を牽引する態勢が整っています。
サンプルレポートの請求はこちら - https://www.snsinsider.com/sample-request/1783
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338270&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
導入形態別
2024年において、仲介型セグメントはB2B Eコマース市場を支配し、売上高の約60％を占めました。仲介プラットフォームは、取引の簡素化、多様な製品選択肢の提供、大量購入の促進を実現し、効率的な調達チャネルを求める企業にとって好ましい選択肢となっています。一方、サプライヤー主導型セグメントは、2025年から2032年にかけて18.87％という最も高いCAGRで成長すると予測されています。サプライヤーと企業間の直接的な取引は、コスト優位性をもたらし、中間業者を排除し、業務効率を向上させることから、収益性向上とサプライチェーンの合理化を目指す企業の間で採用が進んでいます。
製品カテゴリー別
ホーム＆キッチン分野は、2024年に22％の売上シェアを獲得し、市場をリードしました。高い消費者需要、小売業者による大量調達、オンライン卸売取引の拡大が、この分野の優位性に寄与しています。衣料品セグメントは、2025年から2032年にかけてCAGR 22.18％で最も急速に成長すると見込まれており、アパレル業界のデジタル変革、ファッション製品への需要増加、小売業者や流通業者向けB2Bマーケットプレイスの拡大が成長を後押ししています。小売調達におけるデジタルプラットフォームの浸透拡大により、この分野のオンラインB2B取引は加速しています。
チャネル別
マーケットプレイス販売は、2024年にB2B Eコマース市場全体の61％を占め、最大のシェアを獲得しました。マーケットプレイスは、豊富な製品ラインアップ、競争力のある価格設定、複数の買い手と売り手を容易につなぐ仕組みにより、バイヤーを引き付けています。一方、ダイレクトセールスは、2032年までにCAGR 18.04％で最も高い成長が見込まれています。企業は価格管理の強化、顧客関係の深化、サプライチェーンの合理化を目的として直接販売チャネルを求める傾向が強まっており、その結果、業務効率と収益性が向上しています。