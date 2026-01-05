TMI総合法律事務所 年頭所感

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）は、2026年の新春にあたり、当事務所代表ならびに関連会社の代表より新年のご挨拶を申し上げます。

謹賀新年

TMI総合法律事務所は本年10月に創立37年目を迎えます。

今般、イギリスのSimmons & Simmonsの元シニアパートナーのColin Passmore弁護士をTMIのスペシャルアドバイザーにお迎えし、ロンドン、ブリュッセル、パリをはじめとする欧州での展開に関し支援をお願いすることになりました。

また、国内においては広島に支店を開設致しました。今年も引き続き新たな拠点づくりにチャレンジして参ります。

本年入所の新人弁護士と中途採用の弁護士を合わせ約60名、弁理士は特許技術者の中から弁理士試験に合格した者含め約10名の増員を予定しております。これにより、本年は、弁護士約670名、弁理士約110名、スタッフを入れ、総勢約1,410名の陣容で活動して参る所存であります。引き続き、皆様方のご支援をお願い申し上げます。

令和8年 元旦

TMI総合法律事務所 代表弁護士 田中 克郎

＜TMIプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社＞

新年明けましておめでとうございます。

TMIプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社は、「信頼されるデータ利活用とセキュリティの実現を通じた社会貢献」を理念としています。

私たちは、プライバシー保護、情報セキュリティ、サイバーリスク管理を中心に、企業とテクノロジーとの架け橋となり、法務と技術の両面から実効性のあるコンサルティングサービスを提供しております。

本年も、個人情報保護・データガバナンス体制の構築、サイバー攻撃のインシデントレスポンス、不正調査のデジタルフォレンジック調査業務を通じて、法律事務所の枠を超えた付加価値の創出を目指してまいります。

代表取締役 弁護士 大井 哲也

＜TMIヘルスケアコンサルティング株式会社＞

新しい年を迎え、皆様のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

TMIヘルスケアコンサルティング株式会社は「より良い医療の創造を通じた社会貢献」を理念としたTMIグループ会社です。

ヘルスケア分野で企業と医療機関の架け橋となり、健康管理業務はもとより取引先に対してもこれまでの枠を超えた医療サービスの提供支援をしながら医学・医療知識の活用による価値の創出を目指します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

代表取締役 天野 篤

＜TMIコンサルティング株式会社＞

新しい一年が皆様にとって飛躍の年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

近年、日本企業を取り巻く環境は益々不確実性を増し、国際的な潮流と現地の動向を各方面で適時に把握し対応することがそれぞれの企業に強く求められております。

かかる環境下、昨年、TMIコンサルティングは、世界各地に拠点とネットワークを有するTMI総合法律事務所グループの一員として、TMI総合法律事務所と緊密に連携し、日本企業の海外展開やM&A、投資支援を戦略から実行まで一体となってサポートすることを目指し船出いたしました。

国境を越えて培った法務と実務の知見を統合した総合力を武器に、とりわけ新興国を中心とした成長市場で、皆さまの挑戦を力強く後押ししてまいります。

会長 氏家 純一

代表取締役社長 菊地 聡

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士676名、弁理士101名（2026年1月5⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/